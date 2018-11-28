Pakistan'ın yeni gemi siparişleri yolda

KARAÇİ (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Pakistan ordusunun modernizasyonu ve kabiliyetlerinin artırılmasında son dönemde önemli sorumluluklar üstlenen Türk savunma sanayisi, gelecek dönemde ülkede yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenen IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'ne katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, AA muhabirine, iki ülke arasında savunma sanayisinde yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dere, Türkiye'nin 25 firmayla fuara en fazla katılım sağlayan ülke olduğunu söyledi.

Pakistan ile MİLGEM korvetlerinin satışından sonra da devam eden somut gelişmeler bulunduğuna işaret eden Dere, ilerleyen dönemde Pakistan'dan bir arama-kurtarma gemisi siparişi de beklediklerini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde askeri tersaneler, fabrikalar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) gibi büyük bir üretim potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken Dere, şöyle devam etti:

"MKEK'nin mühimmat projelerini, tersanelerimizin kabiliyetlerini, askeri fabrikalarda ürettiğimiz Fırtına obüsü gibi ürünlerin pazarlanması konusundaki iş birliği imkanlarını Pakistan makamlarıyla konuştuk. Özellikle Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zübeyde Celal ile daha önce de verimli geçen görüşmelerimiz olmuştu. Arama-kurtarma gemisi konusundaki ihtiyacı dile getirmişlerdi. Kendisini İstanbul'da yapılacak IDEF Fuarı'na, öncesinde de savunma sanayisi firmalarıyla görüşmeler yapmak üzere Ankara'ya davet ettik. Pakistan'daki arkadaşlarımızın ilgisi üst düzeyde. Bunu ticari sonuçlara da dönüştürmemiz lazım. Mevcut ihracat potansiyelimizin 5-10 katı bir potansiyel var Pakistan'da. Bunu hayata geçirebilecek imkanlarımız, Türkiye'ye sevgi, firmalarımızın bu kabiliyetleri var. Atak helikopteri ihracatımız gerçekleştirdiğinde en büyük ihracat rekoru da kırılmış olacak. İhracat lisansı aşamasında ciddi gelişmeler sağlandı. Diğer firmalarımızın da çeşitli çalışmaları var ve bu çalışmalar sürdürülecek."

Pakistan'ın ileri düzeydeki kabiliyetlerini de Türkiye'de değerlendirmek istediklerini vurgulayan Dere, "Füze teknolojileri, bazı mühimmatlarımızın menzilinin artırılması, uçak projeleri gibi alanlar var. Bunları da yavaş yavaş kullanmaya çalışacağız, onları da konuşma imkanı bulduk. IDEF'e kadar ürün ürün, firma firma çalışıp, iki ülkenin ihtiyacı olan alanlara odaklandığımızda ihracat potansiyelinin kat kat artacağını düşünüyoruz. Bunun için imkan var." dedi.

- MİLGEM'lerin ihracatındaki son durum

Muhsin Dere, MİLGEM ihracatındaki son duruma ilişkin de bilgi verdi.

Bu konuda herhangi bir problem bulunmadığını vurgulayan Dere, projeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Avans ödemesi aşamasındayız. Gerekli onayların Merkez Bankasından, maliye birimlerinden alındığını öğrendik. Tabii hükümet değişikliği oldu, yeni hükümet inceledi ama bir problem çıkmadı. Gemilerden 2'si Karaçi'de, 2'si İstanbul Tersanesi'nde yapılacak. Burada işçilerimizin, mühendislerimizin kalacağı yerlerin temini, tersanenin kabiliyetlerinin incelenmesi çalışmaları yapılıyor. Karşılıklı ziyaretler gerçekleştirildi. Proje ofisimiz oluştu, biz hazırız. Önceki MİLGEM'lerden farklı silah sistemleri, kontrol sistemleri var, bu nedenle tasarımda bazı değişiklikler olacak. Önümüzde 10 aylık bir tasarım süreci bulunuyor. Tasarım bittikten sonra ilk yıldan itibaren saç kesimi ve inşası başlayacak. Tasarım kısmı kritik önemde ama bunun için de yeterli tecrübede personelimiz var. Dolayısıyla takvimde bir gecikme öngörmüyoruz. Pakistan'ın mali koşullarından dolayı bir sıkıntı olmadığı sürece projeyi zamanında gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Dizayn ve alt dizayn ekipleri, alt yüklenici seçimleri büyük ölçüde sonuçlandı."

- ASFAT AŞ, askeri fabrika ve tersanelerin kapısını ihracata açacak

Dere, MİLGEM'lerin ihracatı için imza atan ASFAT AŞ'ye yönelik çalışmaların da sürdüğünü söyledi. Muhsin Dere, "ASFAT ekibinin oluşturulması noktasında da gerekli onaylarımızı aldık. Bu ay içinde ASFAT daha somutlaşmış olarak faaliyetlerini daha güçlü şekilde sürdürecek." diye konuştu.

ASFAT AŞ'nin Bakanlık bünyesindeki fabrika ve tersanelerin kabiliyetlerinin pazarlanmasında önemli bir işlev göreceğini ifade eden Dere, buralardaki atıl kapasitenin özel sektöre açılması ve ihracat odaklı çalışılmasında şirketin katkılarının olacağını dile getirdi.

Dere, ASFAT'ın özellikle devletten devlete satışlarda sonuç almaya başladığına işaret ederek, "ASFAT şu anda kendisini amorti etti, faaliyetlerini yürütüyor. Üretim şirketi değil ama tanıtım, pazarlama, ihracat anlamında önemli işlev görecek bir şirket olacak. Bakanlığın asırlık fabrikalarını modernize edip, üretim kabiliyetlerini ihracata dönüştürecek." diye konuştu.

- Yeni projeler

MİLGEM Projesi'ne ilaveten ASFAT'tan Pakistan makamlarınca 2 adet karakol botu (GUNBOAT) talebinde bulunuldu. Özel sektörden alınarak ASFAT tarafından hazırlanan finansal ve teknik teklif, Pakistan makamlarına sunuldu. Söz konusu projenin de MİLGEM Projesi'nde olduğu gibi devletten devlete sözleşme yöntemiyle yapılması öngörülüyor.

Pakistanlı yetkililer, yapılan görüşmelerde ayrıca arama-kurtarma gemisi konusundaki ihtiyaçlarını dile getirdi. ASFAT, TCG Alemdar konseptindeki bir gemiyle bu ihtiyacı karşılayabileceğini kaydetti.