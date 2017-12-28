Pakistanlı diplomatlar, Suriye'de mahsur kalan yaşlı çifte ulaştı

İSLAMABAD (AA) - Suriye'nin başkenti Şam'da, Pakistanlı diplomatlar, Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da mahsur kalan Pakistanlı çifte ulaştı.

Şam'da, Esed rejiminin 5 yıldır ablukasında olan Doğu Guta'da 400 bin sivil zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Anadolu Ajansının (AA), Suriye'deki iç savaş başlamadan yıllar önce Doğu Guta bölgesine yerleşen Pakistan uyruklu 72 yaşındaki Mahmud Fadıl Ekrem ve 62 yaşındaki eşi Sekral Bibi'nin hikayesinin yer aldığı haberinin ardından Pakistan'ın Şam Büyükelçiliği, yaşlı çiftin yardım çağrısına kulak vererek, ülkelerine dönmeleri için harekete geçti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, yaptığı açıklamada, "Şam'daki Büyükelçiliğimiz, çift hakkında medyada çıkan haberin ardından Fadıl Ekrem ile 26 Aralık'ta irtibat kurdu." dedi.

Çifte, Doğu Guta'dan mümkün olan en kısa sürede, güvenli şekilde tahliye edilmeleri için her türlü çabanın gösterildiğine yönelik güvence verildiğini belirten Faysal, Pakistan'ın, çiftin tahliyesiyle ilgili Esed rejimiyle iletişime geçtiğini söyledi.

Doğu Guta'daki AA muhabiri, 12 Aralık'ta Pakistanlı yaşlı çiftin yürek burkan yaşam hikayelerini haberleştirmişti.

Haberde, 1975 yılında Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan ayrılarak iş bulmak amacıyla Doğu Guta'nın Cobar Mahallesi'ne yerleşen ve ülkedeki iç savaşın Doğu Guta'ya sıçramasıyla rejimin saldırılarından kaçarak sürekli göç etmek zorunda kalan Ekrem ve eşinin zorlu hayat mücadelesine yer verilmişti.

Bölgedeki pahalılık ve ablukanın yol açtığı zor şartlar karşısında yaşam mücadelesi veren yaşlı çift, Doğu Guta'da yaşadıkları derme çatma evde beslediği dört hayvanın gübresini tezek yaparak ısınmaya çalıştıklarını, arpayla veya dut yaprağıyla beslendiklerini anlatmıştı.

Abluka altındaki Doğu Guta'dan bir an önce çıkmak istediklerini belirten Ekrem, Pakistan hükümetine çağrıda bulunarak, "Durumumuz çok kötü. Abluka altındayız. Eğer Pakistan hükümeti yardım edebilirse bizi buradan çıkarsın." diye konuşmuştu.

Ülkesini ve ailesini çok özlediğini dile getiren Ekrem, "İki kardeşim var. Biri Mahmut Eşref, diğeri de Mahmut Ali. Ailem burada olduğumu biliyor ama hayatta olduğumu bilmiyor. Aramızda iletişim yok. Sesimin onlara ulaşmasını istiyorum. Hayatta olduğumu ve zar zor geçindiğimi bilmelerini istiyorum. Umarım Pakistan hükümeti bize yardım eder ve kardeşlerime kavuşurum." ifadelerine yer vermişti.

AA ekibi, Ekrem çiftinin durumuna ilişkin Pakistan makamlarıyla iletişime geçmişti.

- Rejimin saldırıları aralıksız sürüyor

Birleşmiş Milletlerin (BM) ve uluslararası toplumun Doğu Guta'daki ölümlere sessiz kalmasını fırsata çeviren rejim, 14 Kasım'dan bu yana bölgeye yoğun şekilde top saldırıları düzenliyor.

Şam'ın doğusundaki bölgede 400 bin sivil, 5 yıldır askeri kuşatma altında yaşıyor. Doğu Guta'ya bu yılın nisan ayına kadar kaçak yollar, gizli tüneller ve tüccarlar aracılığıyla kısıtlı da olsa gıda girişi sağlanabiliyordu. Ancak söz konusu dönemden bu yana rejim ve destekçisi yabancı terörist grupların ablukayı sıkılaştırmasıyla bölgeye gıda maddesi ve ilaç sokmak imkansız hale geldi. Bu durum bölge halkının günlük yaşamını daha da zora soktu.

Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak buna rağmen rejimin saldırıları aralıksız sürüyor.