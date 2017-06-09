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Pakistanlı ve Hint liderler 17 ay sonra ilk kez görüştü

- Pakistan Başbakanı Şerif ve Hint mevkidaşı Modi, ŞİÖ Zirvesi'nde el sıkışarak kısa süre sohbet etti

Pakistanlı ve Hint liderler 17 ay sonra ilk kez görüştü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan ve Hindistan başbakanları, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde 17 ay sonra ilk kez bir araya geldi.

Pakistan medyasında yer alan habere göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, ŞİÖ Zirvesi'nin açılışında el sıkıştı ve iyi dileklerde bulundu.

Yerel medyanın, Hint hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Modi kısa görüşmede Şerif'e sağlığının ve ailesinin durumunu sordu.

Şerif ve Modi en son Aralık 2015'te Paris İklim Zirvesi'nde bir araya gelmişti. Modi, aynı ay Pakistan'a beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirmişti.

İki ülke ilişkileri son dönemde Keşmir'de yaşanan olaylar nedeniyle gerilmişti.

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda iki ülke askerleri arasındaki çatışmalar, Keşmir'deki gerilimin tırmandığı 2016'nın son aylarından bu yana devam ediyor.

Cammu Keşmir, geçen temmuzda direniş örgütü Hizbul Mücahidin'in lideri Burhan Vani'nin öldürülmesinin ardından yoğun protesto gösterilerine sahne oldu. Bölgede 10 aydır süren gösteri ve çatışmalarda, yüzlerce direnişçi ve sivil yaşamını yitirdi.

Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölge, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılından bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor.

Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
HindistanModiNavaz ŞerifPakistan
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