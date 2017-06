Pakistanlı yönetmen, yeni filmini Türkiye'de tamamladı

İSTANBUL (AA) - Pakistan'ın ünlü yönetmeni Cavit Şeyh (Jawed Sheikh), "Wajood" isimli yeni filminin çekimlerini İstanbul, Rize ve Antalya'da gerçekleştirdi.

Beyoğlu'ndaki Occidental the Public Hotel'de gerçekleştirilen basın toplantısına katılan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Süheyl Mahmut (Sohail Mahmood), uluslararası alanda da tanınan yönetmenin, Pakistan'ın film ve televizyon endüstrisinin en başarılı aktör ve yönetmenlerinden biri olduğunu belirtti.

Mahmut, Pakistan'ın önde gelen oyuncularının da filmde rol aldığına dikkati çekerek, "Pakistan sineması son birkaç yılda olağanüstü bir canlanma göstermiştir. Film endüstrisinin bu canlanması ve yeniden doğuşu, daha uzun bir sürecin bir parçasıdır. Bu süreçte Pakistan müziğinin, görsel ve sahne sanatlarının fenomen bir şekilde büyümesine tanık oluyoruz." dedi.

Şeyh'in 20 yıl önce "Şef Sahip" isimli filmini yine Türkiye'de çektiğinin hatırlatan Mahmut, Pakistan ve Türkiye'deki eğlence endüstrisinin özellikle son birkaç yıl içinde iki ülke halkını birbirine daha da yakınlaştırmada kilit rol oynadığını söyledi.

Süheyl Mahmut, Türkiye'nin sinema sektöründeki tecrübesini ve uluslararası alandaki başarısını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"200 milyon nüfuslu Pakistan'da kaliteli eğlence isteyen güçlü bir izleyici pazarı mevcut. Bu, iki ülkenin kendi filmlerini birbirinin pazarına dağıtmak ve göstermek için iyi bir fırsat oluşturur. Sonuçta her iki ülkenin eğlence endüstrileri için 'kazan-kazan' durumu oluşacaktır. Diğer ülkelerde de popüler olan Pakistan televizyon dizilerini Türk izleyicisine getirmeyi de amaçlıyoruz. Bu tür karşılıklı değişimler de diğer birçok fayda getirir. Buna turizmdeki artış da dahil."

İki ülke ilişkilerinin ve aradaki iş birliğinin samimi ve benzersiz olduğunu ifade eden Mahmut, "Aramızdaki özel bağlarımız, ortak bir kaderle, kültürel ve dilsel yakınlıklarla ve paylaşılan tarihle zenginleşmiştir. Nesiller boyu bu ilişki korunarak ve güçlendirilmiştir. Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye ve onun felsefesine bağlılığı da bu anlamdaki örneklerden biridir. Atalarımız da Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı sırasında, tarihi sorumluluklarının bilincinde, muhtemel her tür siyasi ve maddi desteği vermiş. Türkiye de Pakistan'ın zor zamanlarında hep yanında durmuştur." diye konuştu.

Büyükelçi Mahmut, bu yıl Türkiye ve Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümü olduğunu kaydederek, kültürel alanın yanı sıra her alanda ikili iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

- "Yapabileceğimin en iyisini yapacağım"

Yönetmen Cavit Şeyh, uzun zamandır film endüstrisinin içinde olduğunu aktararak, filmin iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştıracağını söyledi.

Pakistanlıların sadece Türkiye'de saygı gördüğünü kaydeden Şeyh, "Nereye gidersem gideyim, bir kelime duydum ve öğrendim, 'kardeş'. Herkes kardeş. Kardeş diyerek kollarını açıyor ve gülümsüyorlar. İşte bu anlamda bize saygı gösteren tek ülke Türkiye. Bu çok güzel. Benim ilk çekimlerim, Bodrum, Antalya, Pamukkale, İstanbul, Rize. Rize, Wajood'da tanıtılacak. Çekimler sırasında bir sonraki filmimin tamamını Türkiye'de çekmeye karar verdim. Bu yapım, Türk ve Pakistan devletlerini birbirine daha da bağlayacak. Yapabileceğimin en iyisini yapacağım. Türkçe alt yazısı da olacak." diye konuştu.

Şeyh, Türk Hava Yolları'nın (THY) filmin marka partneri olduğunu sözlerine ekleyerek, "THY'nin, Hollywood filmlerindeki sponsorlukların ardından, ilk kez bir Pakistan filmiyle bağlantısı oldu. Bu da Wajood oldu. Bu muhteşem bir şey. Eminim THY bir sonraki filmimde de olacaktır." dedi.

Farklı şehirlerde gerçekleştirilen çekimlerde Türk ve Pakistanlı ekibin birbiriyle aile gibi olduğunun altını çizen Şeyh, "Pakistan yemekleri yemiyor, Türk yemekleri yiyoruz. Eğleniyoruz ve çok çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Eylül ya da ekimde vizyona girecek"

Yönetmen Şeyh, Türkiye'yi Pakistan'da tanıtan ilk filme 1995'te kendisinin imza attığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Türkiye her zaman kalbimde. Çok seviyorum. Sevgim kalbimin derininde. İnsanını, kültürü ve her şeyi seviyorum. Sistemi muhteşem. Anlatmaya kelimeler yetmez. Güney Afrika'dan yeni geldim. Orada da bir film yaptım. Orası da çok güzel ancak güzelliğinin ruhu yok. Burada ise güzelliğin bir ruhu var."

Filmde bir aşk hikayesinin ele alındığını kaydeden Şeyh, filmde korku ögelerinin de olacağını ve Türk oyuncuların da rol alacağını aktardı.

Cavit Şeyh, Türkiye ve Pakistan'ın sinemada da iş birliği içinde olmasının önemini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"İki ülkenin ünlü aktör ve aktrislerinin rol alacağı bir film yapmak çok iyi olur. Burada yapabiliriz ve çok güzel olur. Bu film eylül ya da ekimde hazır olacak ve vizyona girecek. İki günlük bir çekimimiz kaldı. Filmin yarısını Pakistan'da çektik. Ancak ikinci yarısını ise Türkiye'de çektik. Çünkü hikayesi böyleydi. Ancak bir sonraki filmimin tamamını burada çekmeyi planlıyorum. Film bittikten sonra Pakistan'a geri dönerek, filmi tamamlayacağız."

Şimdiden kendisini tanıyanların Türkiye'ye ve çekim yaptığı şehirlere ilişkin sorular sorduğunu kaydeden Şeyh, "Eminim Wajood, Pakistan'da izleyiciyle buluştuktan sonra en az 20 film daha Türkiye'de çekilecek. Çok daha fazla insanın Türkiye'ye gelmesi ve daha çok filmin çekilmesinden çok mutlu olacağım. Çünkü kardeşiz biz."

Yönetmen Şeyh, İstanbul'da dün çalıştıkları stüdyodan oldukça etkilendiklerini aktararak, "Cezaevi çekimi gerekliydi ve çok güzel bir mahkemesi vardı. Dekorda her şey yerli yerindeydi. Her ikisinde de çekimimizi yaptık. Stüdyoyu gördüğümde şok oldum. Tam donanımlı bir hastane, mahkeme, cezaevi, askeriye gibi her şey vardı. Böylece filmin çekimlerini tamamladık." ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe katılan Başkonsolos Yusuf Cüneyt (Yousaf Junaid) de Türk dizilerinin tüm dünyada özellikle de Orta Doğu'da yoğun ilgi gördüğünü aktararak, oluşan pazarın önemine işaret etti.

Azat Films yetkilisi Shaan Agha ile filmin kadın oyuncuları Adıtı Singh ve Saeeda İmtiyaz da basın toplantısına katıldı.