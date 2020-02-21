Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar bilinçlendirme PTTVATANDAŞINHİZMETİNDE Türkiye Motosiklet Şampiyonası Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Araştırmacısı Erdal Tanas Karagöl Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
Dağ gibi büyüdü
Dağ gibi büyüdü
Palamut geri döndü
Palamut geri döndü
Elazığ'da su 3 ay ücretsiz oldu
Su ücretsiz oldu
Çiftçilere 2020 destek ödemesi bugün başlıyor
Ödemeler bugün başlıyor
Kapanan şirket sayısı iki katına çıktı
İki katına çıktı

Palamut geri döndü

Karadeniz'de bu yıl sınırlı miktarda avlanan palamut, deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle kendini gösteremeye başladı. Sezon açılışında kilosu 80 TL'den alıcı bulan palamutun avlanmaya başlanması ile fiyatı 20 TL'ye geriledi.

Palamut geri döndü
banner17

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonu devam ederken, bu yıl sınırlı miktarda avlanan palamut, su sıcaklığının düşmesiyle kendini gösteremeye başladı. Sezon açılışında kilosu 80 TL'den alıcı bulan palamutun tezgahlarda artmasıyla fiyatı 20 TL'ye geriledi. Trabzon'da balık tezgahlarında palamutun yanı sıra hamsinin kilosu 10 TL'den satışa sunulurken somon 30 TL, barbun 20 TL, levrek 30 TL, uskumru 15 TL, istavrit 20 TL, mezgit ise 20 TL'den satılıyor. 

Trabzonlu balıkçı Yakup Bektaşoğlu, "Şu anda tezgahlar oldukça zengin. Her çeşit balığı tezgahta bulmak mümkün. Hatta sezon başından beri kendisini bir türlü göstermeyen palamut bile tezgahlarda yerini aldı. Uygun fiyata satılıyor balıklar. Vatandaşlar oldukça memnun" dedi.

'PALAMUTA ÖZLEM VARDI, ŞİMDİ ÇOK GİDİYOR'

Balıkçı Turgay Memiş ise "Av sezonunun bitmesine kısa bir zaman kaldı. Tezgahlarda oldukça çeşitlilik var. Gelen vatandaş eli boş dönmüyor. Palamutta ayrı bir özlem vardı sezon başından beri. Şimdi ise 20 TL'ye satılıyor ve palamut çok tercih ediliyor. Balık sezonunun bitmesine az bir zaman kala tezgahları böyle doldurabilmek bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

'FİYATLAR UYGUN, BOL BOL TÜKETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Balık almaya gelen Ercan Özşeker, "Geçen yıla oranla çok iyi durumdayız. Bu ara oldukça bolluk var. Çiftlik balıkları da var deniz balıkları da var. Bizim için tercih arttı. Güzel ve sağlıklı lezzetler bunlar. Fiyatlarda uygun bu dönem. Sıklıkla tercih etmeye çalışıyoruz balığı" diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PalamutKaradenizBalık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

bursa escort antalya escort bodrum escort gebze escort alanya escort mersin escort samsun escort kayseri escort konya escort gaziantep escort adana escort izmir escort eskisehir escort izmit escort kocaeli escort kusadasi escort