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Palandöken'de güneşli havada kayak keyfi

- Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'e hafta sonunu fırsat bilip gelen kayakseverler güneşli havada kayak yapmanın keyfini yaşadı

Palandöken'de güneşli havada kayak keyfi

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'e hafta sonunu fırsat bilerek gelen kayakseverler yoğunluk oluşturdu. Erzurum'da kar kalınlığının 32 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Kayak sezonunun açılmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarıyla kızaklara binip güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden insanın eğlenceli vakit geçirdiği kayak pistlerinde renkli görüntüler oluştu.

Kayak eğitmeni Ömer Sait Alaattinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Palandöken'de güneşli havada kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

Palandöken'in pist uzunluğu bakımından dünyada meşhur kayak merkezlerinden olduğunu ifade eden Alaattinoğlu, "Hava güneşli ve çok güzel. Palandöken'deki otellerde doluluk oranı yüksek. Hafta sonu olması sebebiyle İstanbul, Ankara ve İzmir'den misafirlerimiz geliyor. Erzurum'dan da vatandaşlarımız hafta sonunu kayak yaparak geçiriyor, bu yüzden pistler çok kalabalık." dedi.

Üniversite öğrencisi Sedanur Öztürk de arkadaşlarıyla kayak yapmaya geldiklerini belirterek, "3 yıldır Erzurum'da öğrenciyim. Hava çok güzel. Giresun'dan arkadaşlarım geldi, güneşli havada kaymak çok güzel ve eğlenceli. Üşümüyoruz karın ve güneşin tadını çıkarıyoruz. Burayı çok beğendik yine geleceğiz." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Osman Çeber ise Burdur'dan kayak için geldiklerini anlatarak, "İlk defa kayak yapıyoruz. Şimdilik acemiyiz ama ilerleyen zamanda daha profesyonelce kayak yapmayı öğreneceğiz." diye konuştu.

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