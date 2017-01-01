Palandöken'de yeni yıl coşkusu

ERZURUM (AA) - Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken'de yeni yıl coşkuyla kutlandı.

Rusya, İran, Polonya, Ukrayna ve yurt içinden çok sayıda turist, yeni yıl için Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'i tercih etti.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Sway, Dedeman, Polat ve Palan otellerinde düzenlenen yılbaşı programlarında, yabancı turistler ile farklı illerden gelen vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Gala yemeğiyle başlayan etkinliklerde, canlı müzik, oryantal ve animasyon gösterileri yapıldı. Meşaleli kayak ve havai fişek gösterileriyle renklendirilen gecede, yerli ve yabancı turistlere kar üzerinde çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece olmasına rağmen yerli ve yabancı turistler kar üzerinde dans ederek yeni yılı kutladı.



Turistlerin dilek balonu uçurduğu kutlamalarda, kar üzerindeki dansöz gösterisi de büyük ilgi gördü.

Palandöken Dağı'ndaki Dedeman Otel'de düzenlenen yılbaşı kutlamasında bir Türk vatandaşı, İranlı kız arkadaşına meşale ve havai fişek gösterisi eşliğinde evlilik teklifinde bulundu.

İranlı turistin, Türk sevgilisinin evlilik teklifine "evet" karşılığı vermesi üzerine kutlamada bulunanlar alkış ve ıslıklarla çifti tebrik etti.