Palandöken'de yeni yıl coşkusu

ERZURUM (AA) - Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Erzurum'daki Palandöken'de yılbaşı, kar yağışı altında coşkuyla kutlandı.

Rusya, İran, Gürcistan ve Ortadoğu ülkeleri ile yurt içinden çok sayıda turist, yeni yıl için dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Palandöken Dağı'ndaki Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih etti.

Türkiye'de gece kayağı yapılan tek kayak merkezi olan ve yerli yabancı turistlerin uğrak yeri olan Palandöken'deki Sway, Dedeman, Polat ve Palan otellerinde düzenlenen yılbaşı programlarında, yabancı turistler ile farklı illerden gelen vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Gala yemeğiyle başlayan etkinliklerde, canlı müzik, oryantal ve animasyon gösterileri yapıldı. Meşaleli kayak ve havai fişek gösterileriyle renklendirilen gecede, yerli ve yabancı turistlere kar üzerinde çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olması ve yoğun kar yağışına rağmen yerli ve yabancı turistler kar üzerinde dans ederek yeni yılı kutladı.

Bir süredir yeterince kar yağmadığı için turizmcilerin üzülmesine neden olan kar yağışı da yeni yılın ilk dakikalarında geldi.

Yılbaşında kent merkezi ve Palandöken'de etkili olan yoğun kar da turizmcileri sevindirdi.