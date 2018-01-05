Palandöken'e yeni yılda turist akını

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Palandöken'de, yılbaşında başlayan turist yoğunluğu sürüyor.

Erzurum'da, yılbaşı tatili sırasında hem yılbaşı tatili hem kar yağışı sebebiyle yoğun yaşanan ve aralıklarla devam eden yağış sebebiyle kar kalınlığı 32 santimetreye ulaşan Palandöken Kayak Merkezi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Genç, yaşlı, çocuk ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Palandöken'e gelen yerli ve yabancı turistler, kızakla kayma, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşıyor.

Bu sezon yeterince kar yağmadığı için yılbaşına kadar beklenen turist yoğunluğu yaşanmayan Palandöken'de, şu sıralar turistlerin pistlerde kayak yapması turizmcileri sevindirirken renkli görüntüler de oluşturuyor.

Kayak merkezinde hizmet veren Sway Otel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken'in Türkiye'de ulaşımı en kolay kayak merkezi olduğunu söyledi.

Ankara'dan hava yolu ile 1, İstanbul ve İzmir'den ise 1,5 saate Erzurum'a ulaşıldığını anlatan Akça, "Erzurum Havalimanı'ndan kayak merkezlerine ulaşmak maksimum 15 dakika. Bu da Erzurum ve Palandöken için önemli bir ayrıcalık. Saat 08.00'da İstanbul'dan uçağa binen misafirimiz en fazla saat 10.00'da pistlerde olur." dedi.

Akça, dünyanın, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun doğal pistlerinin Palandöken'de bulunduğuna işaret ederek, kente gelen misafirlerin dolu dolu kayak keyfini yaşadıklarını aktardı.

- "Türkiye'de kar garantisi olan tek kayak merkezi Palandöken"

Palandöken'de 120 gün kayak sezonun olduğunu ve bu sürede 100 günün güneşli geçtiğini dile getiren Akça, şöyle konuştu:

"Palandöken'in en önemli özelliği Türkiye'de kar garantisi olan tek kayak merkezidir ki gerek 2011 yılında devletin yaptığı ve sonrasından özel sektörün yatırımları ve suni karlama sistemi ile Palandöken'de 1 Aralık'tan 30 Mart'a kadar 120 gün kayak ve kar garantisi var. Bu da Türkiye'de her kayak merkezine nasip olmayacak durumdur. Çünkü suni karlama için en önemli özellik sistemle beraber soğuk ve kuru nemsiz hava ki bu da Palandöken'de sağlanmaktadır."

Akça, Palandöken'de sabahtan geceye kadar kayak imkanı olduğunu ve dünya standartlarında aydınlatılmış 10 kilometrelik pistler ile hizmet verdiklerini belirterek, güvenliğin ön planda olduğunu vurguladı.

- Palandöken ile kent merkezi arası 2 kilometre

Palandöken'in kent merkezi ile arasında 2 kilometrelik mesafede olmasının da önemli bir ayrıcalık sağladığına işaret eden Akça, bu ayrıcalığın misafirlere konakladıkları otellerin dışında da kenti gezme imkanı sunduğunu belirtti.

Palandöken'deki pistlerin canlı kameralarla 7/24 izlenebildiğini ifade eden Akça, şu ifadeleri kullandı:

"Otellerdeki misafirlerimizin büyük bölümü İstanbul, Ankara, İzmir ve Karadeniz bölgesinden. Yabancı misafirlerimiz ise ağırlıkla Rusya, Azerbaycan ve İran'dan ama kayak merkezlerimizin tamamını yerli kayakseverlerimiz dolduruyor. Yılbaşını yüzde 100 dolulukla geçirdik, yoğunluğumuz devam ediyor."

- "Palandöken'de pistler ve hava çok güzel"

Vatandaşlardan Halit Tülüoğlu da Erzurum'a Almanya'dan yılbaşı tatili için geldiğini belirterek, "Almanya'dan ailece Erzurum'a geldik, Palandöken'de pistler ve hava çok güzel." dedi.

Muğla'dan gelen Cemil Göksu da kayak merkezinin kente yakın olmasının önemli bir özellik olduğunu söyledi.

Yılbaşından itibaren Palandöken'de kayak yaptıklarını ifade eden Göksu, "Arkadaşlarımızla yaklaşık 1 haftadır Palandöken'deyiz, pistler harika. Her yer kar, gayet memnunuz. Bence kayağın adresi Erzurum. Kayak yapmaya iyice doyduktan sonra kenti gezeceğiz." dedi.