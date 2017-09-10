Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

Pamukkale'de turist yoğunluğu

- UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale, hafta sonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor

Pamukkale'de turist yoğunluğu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesi, hafta sonu tatilini geçirmek isteyenlerden yoğun ilgi görüyor.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ilçedeki termal sular ve bunun oluşturduğu görsel zenginlik, her mevsim ziyaretçi çekerken, özellikle hafta sonları bölgede yoğunluk göze çarpıyor.

Ege ve Akdeniz gibi tatil yerlerinden dönenler, uğrak noktası olan Pamukkale'de travertenlerde yürüyor, şifalı sularda serinliyor.

Beyaz travertenlerde hatıra fotoğrafı çektiren yerli ve yabancı konuklar, havuzlara girerek termal su ile çamurdan yararlanıyor.

Misafirler ayrıca antik tiyatro ve anıt mezarların olduğu yerleri de geziyor.

Kimi adrenalin tutkunu sporcular da Dinamit Tepe'den paraşütle atlayıp manzarayı havadan seyretme şansı yakalıyor.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin, Türkiye'nin en önemli destinasyon bölgelerinin başında geldiğini ve burayı tanıtmak için gerekli çalışmaların sürekli yapıldığını söyledi.

Şen, turistlerin Pamukkale'den vazgeçemediğini belirterek, "Ziyaretçiler Pamukkale'nin, bünyesinde barındırdığı antik kenti, Hierapolis Arkeoloji Müzesi ve travertenler, ve antik havuzu görmeden gitmiyor." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GeziPamukkaleTravertenTursit
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5