Pamukkale'de turist yoğunluğu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesi, hafta sonu tatilini geçirmek isteyenlerden yoğun ilgi görüyor.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ilçedeki termal sular ve bunun oluşturduğu görsel zenginlik, her mevsim ziyaretçi çekerken, özellikle hafta sonları bölgede yoğunluk göze çarpıyor.

Ege ve Akdeniz gibi tatil yerlerinden dönenler, uğrak noktası olan Pamukkale'de travertenlerde yürüyor, şifalı sularda serinliyor.

Beyaz travertenlerde hatıra fotoğrafı çektiren yerli ve yabancı konuklar, havuzlara girerek termal su ile çamurdan yararlanıyor.

Misafirler ayrıca antik tiyatro ve anıt mezarların olduğu yerleri de geziyor.

Kimi adrenalin tutkunu sporcular da Dinamit Tepe'den paraşütle atlayıp manzarayı havadan seyretme şansı yakalıyor.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin, Türkiye'nin en önemli destinasyon bölgelerinin başında geldiğini ve burayı tanıtmak için gerekli çalışmaların sürekli yapıldığını söyledi.

Şen, turistlerin Pamukkale'den vazgeçemediğini belirterek, "Ziyaretçiler Pamukkale'nin, bünyesinde barındırdığı antik kenti, Hierapolis Arkeoloji Müzesi ve travertenler, ve antik havuzu görmeden gitmiyor." dedi.