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Pamukkale'de yoga gösterisi

- Uluslararası Yoga Festivali kapsamındaki Dünya Yoga Koreografi Şampiyonası'nda dereceye girenler, Pamukkale'de gösteri yaptı

Pamukkale'de yoga gösterisi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Uluslararası Yoga Festivali kapsamında düzenlenen 2'nci Dünya Yoga Koreografi Şampiyonası'nda dereceye girenler, Pamukkale'deki travertenler üzerinde yoga gösterisi sundu.

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) tarafından Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde farklı ülkelerden yaklaşık 500 kişinin katılımıyla yapılan "Uluslararası Yoga Festivali", renkli etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamda 2'nci Dünya Koreografi Şampiyonası yapıldı. Şampiyonada Amerikalı Hannah Cherise Vizmanos Bacaron 1'inci, Japonyalı Haruna Asakawa 2'nci, Rusya'dan gelen Svetlana Sklyar da 3'üncülüğü elde etti.

İlk 3'e giren yarışmacılar, Pamukkale travertenlerine gelerek "beyaz cennet" üzerinde çeşitli hareketlerden oluşan koreografilerini sundu.

Travertenlerde yoga yapıldığını gören vatandaşlar da bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

UYF Başkanı Akif Manaf, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır uluslararası yoga yarışmalarının yapıldığını ve Türkiye'de 2 yıldan bu yana UYF iş birliğinde bu müsabakaların yapıldığını söyledi.

Yıllardır yaptıkları çalışmalarla yoganın bir spor olduğunu anlatmaya gayret gösterdiklerini anlatan Manaf, "Yoga, evrensel bir spordur. Tüm sporların temelidir. Ülkemizde insanların yogadan faydalanmaları için uluslararası yoga koreografi yarışmaları, turnuvaları ve festivalleri düzenliyoruz." diye konuştu.

Festival yarın sona erecek.

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