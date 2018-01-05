Pamukluk Barajı hızla ilerliyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı devam eden ve tamamlandığında 127 milyon metreküp içme suyunu 15 yerleşim yerine verecek, 184 bin dekarlık araziyi de suyla buluşturacak olan Pamukluk Barajı'nda su iletim hattı tünelinin son metre açılışı yapıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, baraj inşaatında incelemelerde bulunarak, DSİ Adana 6. Bölge Müdürü Mevlüt Aydın'dan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Ardından şantiye alanını gezen Su, daha sonra su iletim hattı tünelinin son metre açılış törenine katıldı.

Su, yaptığı konuşmada, yapımına 24 Nisan 2015'te başlanan ve uzunluğu 4 bin 618 metre olan su iletim hattı yapımında sona gelindiğini bildirdi.

Barajın tamamlanmasıyla Mersin merkez ilçeleriyle Mersin-Tarsus arasındaki 15 yerleşim yerinin 2060 yılına kadar içme suyu ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Su, ''Bu tünel ile beraber Pamukluk Barajı'ndaki suyu isale edeceğiz. İsale hatlarının tamamlanmasıyla 127 milyon metreküp içme suyu Mersin merkez ilçeleriyle Mersin-Tarsus arasındaki 15 yerleşim yerine verilecek. Ayrıca 184 bin dekarlık arazi de su ile buluşmuş olacak.'' dedi.

Konuşmanın ardından barajın iletim hattı tünelinin son metre açılışı yapıldı.