Panama'nın eski devlet başkanı ABD'de gözaltında

MIAMI (AA) - Eski Panama Devlet Başkanı Ricardo Martinelli, ABD'nin Florida eyaletinde gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığına bağlı Adli Kolluk Birimi, Martinelli'nin ülkesinden gelen iade talebi üzerine dün Miami yakınındaki evinde gözaltına alındığını açıkladı.

Martinelli'nin, Miami'deki federal cezaevinde tutulduğu belirtildi.

Eski Devlet Başkanı Martinelli'nin, hafta içinde iade duruşması için hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Panama hükümeti, eylül ayında Martinelli'nin iadesi için ABD'ye başvurmuştu.

Martinelli, başkanlık görevini yürüttüğü 2009-2014 yıllarında siyasi rakiplerine karşı yasa dışı casusluk yapmak ve aralarında siyasetçiler, muhalif gazeteciler, iş dünyası ve sendika liderlerinin de bulunduğu 100'den fazla kişinin telefonunu izinsiz dinlemekle suçlanıyor. Eski Devlet Başkanı hakkında aynı zamanda iade talebine konu olmayan yolsuzluk suçlamaları da mevcut.

Suçlamaları reddeden Martinelli, iddiaların halefinin kendisini siyaseten yok etme girişiminin parçası olduğunu savunuyor.