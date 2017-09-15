Pancar alım ve şeker üretim işleme dönemi açılış töreni

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, şeker fabrikasına, işçisine ve pancar üreticisine daha fazla sahip çıkmanın boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Karacan, Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nın 2017-2018 yılı pancar alım ve şeker üretim işleme dönemi açılış töreninde, Eskişehir'in senelerdir, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında kurulan basma fabrikası, şeker fabrikası, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ) ve Teyyare fabrikasıyla anıldığını belirtti.

Bu fabrikaların en önemlisinin ülke ekonomisi ve çiftçinin geçim kaynağını oluşturan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası olduğunu ifade eden Karacan, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla özelleşme sürecinden çıkarılan fabrikanın bakımı yapılıyor, tesis kendisini yeniliyor. Eskişehir'deki fabrika pancarın tohumunu üretiyor, şekerini işliyor. Böyle bir fabrika Türkiye'de az. Şeker fabrikasına, işçimize ve pancar üreticimize daha fazla sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Çiftçilerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Fabrikada çalışan arkadaşlarımıza ülkeye katma değer sağladıkları için yürekten teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık." dedi.

- "Dünya, sanayi ve ticarette büyük rekabet halinde"

Vali Özdemir Çakacak da şeker fabrikalarının cumhuriyetle yaşıt kuruluşlar olduğunu anlattı. Türk milletinin ne kadar yokluk çekse de güçlü bir millet olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini bildiren Çakacak, şöyle konuştu:

"Bu millet öyle yüce bir millet ki yokluklar ve imkansızlıklar içinde Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda ne kadar güçlü ve büyük olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Yine o yokluklar içinde böyle fabrikaların nasıl kurulacağını da gösterdi. Daha önce Uşak'ta görev yaptım. Uşak Şeker Fabrikası 1923 yılında Türk müteşebbisleri tarafından kurulmuş ilk şeker fabrikasıdır. Yine aynı şeklide Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Eskişehir'de de şeker fabrikası kurulmuştur. Şeker Fabrikaları Türkiye Cumhuriyeti'nde dokuma fabrikalarıyla sanayimizin temelini teşkil etmektedir. 94 yıldan bu yana baktığımızda sanayimiz gerçekten dünya ile baş eder duruma gelmiştir. Dünya, sanayi ve ticarette büyük rekabet halinde. Dünya bir kenara Eskişehir'e baktığımızda kent, TÜLOMSAŞ, TEI gibi özel sektörüyle dünya ile rekabet edebilecek bir sanayiye sahiptir. Bu geldiğimiz nokta açısından son derece sevindirici ve ümit vericidir ama bulunduğumuz yeri yeterli görmüyoruz. Eskişehir olarak sanayi açısından çok daha ileri durumda olmalıyız."

Geçen yıl kampanya döneminde Eskişehir çiftçisine Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nın 228 milyon lira pancar alımı ödemesi yaptığını ifade eden Vali Çakacak, çalışanlara yapılan ödemeyle birlikte düşünüldüğü zaman bunun kent ekonomisine büyük katkısının olduğunu kaydetti.

Törene, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Erdemir, Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Ekrem Meydanlı, Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Hamit Dokuzlar, Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Halil Ünal ile çalışanlar da katıldı.