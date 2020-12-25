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PANDEMİDE EN GÜZEL YILBAŞI HEDİYESİ: HAM BAL

Koronavirüs pandemisi sebebiyle vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalara yöneldi. Yılbaşında sevdiklerimize alınacak en güzel hediyenin bağışıklık sistemini destekleyen ham bal olduğunu belirten Bal Uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, “Dünyanın en saygın üniversitelerinden Oxford’un ham balın bağışıklık sistemini destekliğini ortaya koyan çalışmaları, bal ve arı ürünlerinin önemini bir kez daha ispatladı. Bu yıl sevdiklerimize bal hediye ederek onları tehlikelere karşı koruyabiliriz.” ifadelerini kullandı.

PANDEMİDE EN GÜZEL YILBAŞI HEDİYESİ: HAM BAL

Koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen kısıtlamalar bu yıl, yılbaşının biraz daha buruk geçeceğini gösteriyor. Sevdiklerimizi mutlu edecek hediyeler arasında onların bağışıklık sistemini destekleyecek ham balın iyi bir hediye alternatifi olduğunu söyleyen Türkiye’nin bal konusunda en yetkin isimlerden biri olan Ahmet Bağran Aksoy, “Salgının giderek çemberi daralttığı bugünlerde yılbaşında sevdiklerimize hediye edeceğimiz bir kavanoz ham bal, onların bağışıklık sistemini güçlendirecek ve koruyacaktır.” dedi.

OXFORD ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMASI: BAL İYİLEŞME SÜRECİNİ HIZLANDIRIYOR 

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Oxford Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, bir kaşık balın piyasada bulunan tüm antibiyotiklerden çok daha faydalı olduğunu ortaya koymuştu. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan çalışmada araştırmacılar, balın üst solunum yolu hastalıklarına karşı antibiyotik ve ağrı kesicilerden ortalama yüzde 36 daha fazla etkili olduğunu ortaya koydu. Ayrıca gene araştırmalara göre balın iyileşme sürecini kimi durumlarda 2 güne düşürdüğünü ve öksürüğü yüzde 50'i azalttığı saptandı.

YENİ YIL HEDİYESİ OLARAK BALI TERCİH EDEBİLİRSİNİZ

Bal ve arı ürünlerinin çok eski yıllardan beri insanlar tarafından kullanıldığını belirten Bal Uzmanı Aksoy, “Yalnızca bal değil diğer arı ürünleri polen, propolis ve arı sütü gibi değerli ürünler de faydalıdır. Bu ürünler katkısız ham bal ile doğru ölçülerde karıştırılarak ihtiyaç doğrultusunda tüketilmelidir. Fakat şunu söylemekte yarar var, her bal değil, işleme tutulmayan ve kovandan çıktığı haliyle satışa sunulan katkısız ham bal antibiyotiklerden daha etkilidir. Araştırmada kullanılan bal piyasadaki ucuz ve merdiven altı olarak tabir ettiğimiz bal değildir. Yılbaşında sevdiklerinize zararlı ürünler yerine yeni yıl hediyesi olarak doğanın mucizesi bal ve arı ürünlerini hediye edebiliriz.” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bal Uzmanı Ahmet Bağran AksoyOxford Üniversitesi
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