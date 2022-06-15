Pandeminin etkisi azaldı, Sabiha Gökçen eski yoğunluğuna ulaştı

İSG Yönetim Kurulu Üyesi Mohammad Nazli Abdul Aziz, “İleriye dönük olarak vizyonumuz, ‘şehrin lider havalimanı’ sloganıyla mükemmel bir havalimanı deneyimi sunmaktır” dedi. Yeni dönemde yüksek uçuş trafiğini katma değerli hizmetlerle destekleyeceklerini belirten İSG CEO’su Berk Albayrak da “ISG Recommends programı, havacılık endüstrisinde yaşanması muhtemel zorluklarla yüzleşmeye hazır bir markaya dönüşmek, daha iyi ve daha güçlü bir havalimanı markası oluşturmak için önemli bir fırsat” diye konuştu.

Pandemiden önce yolcu trafiğinde tüm zamanların rekorunu kıran Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), normalleşme ve bahar aylarındaki turistik hareketlenmenin etkisiyle, 2022’nin ilk 5 ayında 11 milyon 981 bin 612 yolcuya hizmet verdi ve 2019 yılı rekorunu yüzde 80 oranında yakaladı. Eski formuna dönen İSG, misafirlerinin memnuniyetini artırmak amacıyla İSG Recommends programını devreye aldı.

PANDEMİ ÖNCESİ REKORUNA ULAŞTI

Dünya çapında 1,2 milyarlık bir nüfusa hava ulaşımı sunma potansiyeline sahip olan ve Türkiye’de 2 saatlik mesafe içinde ikamet eden 22 milyonluk büyük bir nüfusa hitap eden İSG’nin hizmet portföyüne katma değerli seçenekler katan İSG Recommends programının lansmanı, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Mohammad Nazli Abdul Aziz ve İSG CEO’su Berk Albayrak’ın katılımıyla gerçekleşti.

Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal Binası’nda düzenlenen toplantıda konuşan CEO Berk Albayrak, “Havalimanımızdan 2022’nin 01 Ocak – 10 Haziran döneminde iç hatlarda 6 milyon 114 bin 859, dış hatlarda ise 5 milyon 866 bin 753 yolcu seyahat etti. Bu yılın ilk yarısındaki yolcu sayılarına paralel olarak uçuş artışı da istatistiklere yansıdı. 2022’nin 01 Ocak- 10 Haziran döneminde iç hatlarda 40 bin 499, dış hatlarda 40 bin 369 sefer düzenlendi. 2022 yılının ilk 5 ay verilerine göre bu rakama yüzde 80 düzeyinde yakaladık. Seyahatlerdeki bu yoğunluğun yıl sonuna kadar devam etmesi durumunda Sabiha Gökçen’in 2019 rakamlarına ulaşması, hatta yeni rekorlar kırması muhtemel” dedi.

Sabiha Gökçen, pandeminin hemen öncesinde, 2019 yılında 35,5 milyon misafir ağırlayarak rekor kırmıştı.