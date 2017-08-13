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Pankartlı "anız" uyarısı

- Adana'da çiftçiler, tarladaki anızları yakmamaları için kentin çeşitli noktalarına asılan pankartlarla uyarılıyor

Pankartlı

ADANA (AA) - Adana'da çiftçiler, Yüreğir Ziraat Odası tarafından kentin çeşitli noktalarına asılan pankartlarla "anız yakmamaları" için uyarılıyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin mısır üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Adana’da mısır hasadının her yıl ağustos ayının ilk yarısında başladığını, geç ekimler nedeniyle aralık ayına kadar devam ettiğini belirtti.

Hasat sonrası bazı çiftçilerin tarlasını bir sonraki ürün ekimine hazırlamak adına anız yakmak gibi yanlış bir yol seçtiğine dikkati çeken Doğan, anız yangınları nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanların, şehre kül olup yağdığını kaydetti.

Anız yangınlarının çevre kirliliğinin yanı sıra toprakta verimin azalmasına ve ekolojik dengenin bozulmasına da yol açtığını vurgulayan Doğan, üreticilere, "Anızla birlikte geleceğimizi yakmayalım" uyarısında bulundu.

Anız yangınlarının hem insan sağlığını hem de toprağın geleceğini tehdit ettiğini ifade eden Doğan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hasat sonrası geriye kalan anızın yakılmasıyla, orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazaları, hasat edilmemiş komşu tarlaların yanması gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Anız yangınları her yıl milyarlarca liralık maddi zarara neden oluyor."


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Anahtar Kelimeler:
AdanaAnızMısır
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