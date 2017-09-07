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Pantolonunun cebini kesip cüzdanını çaldılar

- Antalya'da aracında uyuyan sürücünün pantolonunun cebini keserek cüzdanını çalan zanlı tutuklandı - Hırsızlık anı, aracın güvenlik kamerasınca görüntülendi

Pantolonunun cebini kesip cüzdanını çaldılar

ANTALYA (AA) - Antalya'da, aracında uyuyan sürücünün pantolonunun cebini keserek cüzdanını çalan zanlı tutuklandı.

Turizm sektöründe sürücü olarak görev yapan Hidayet Bıçaklı, tur dönüşü kullandığı midibüsün kapıları açık halde uyuduğu sırada, içinde 300 lira ve bir miktar dövizin bulunduğu cüzdanın, pantolonunun cebi kesilerek çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Midibüs içindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık zanlısının Emniyet Müdürlüğünde kaydı bulunun Hamdi Can K. olduğunu belirledi.

Kepez ilçesindeki evinde yakalanan zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hamdi Can K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anı, midibüs içindeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, oldukça rahat hareket eden zanlının, çaldığı cüzdandaki paraları kontrol etmesi dikkati çekiyor.

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