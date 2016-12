ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da 20 yıl önce satın aldığı "Cabbar" adlı papağan ile baba ve oğul arasındaki gibi bir sevgi bağı kuran Metin Suna, gününün tamamının papağanıyla geçiriyor.



Antalya'da yaşayan Metin Suna, 20 yıl önce turizm işletmesine renk katması amacıyla İstanbul'da satışa çıkarılan "Cabbar" adlı papağanı satın aldı. Suna ile papağan arasında günler geçtikçe bir sevgi bağı kuruldu. Papağanı işletmesinden alarak her gün evine götüren ve onunla çocuğu gibi ilgilenen Suna, gününün tamamını "Cabbar" ile geçirmeye başladı.Cabbar'a 20 yıldır gözü gibi bakan Suna, papağanı ile güne kahvaltı yaparak başlıyor, ona duş aldırıyor, birlikte televizyon izleyip okey ve tavla oynuyor. Üstü açık otomobilin yan koltuğuna koyduğu Cabbar ile şehir turu atan Suna, bu durumun Cabbar'ın en sevdiği etkinlik olduğunu söylüyor. Cabbar ile girdiği her kafede ilgi odağı olan Suna, kendisinin yanı sıra Cabbar'a da çay içiriyor.



Suna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cabbar'ın 20 yıldır iyi ve kötü günlerinde hep yanında olduğunu anlattı. Cabbar'ın kendisine çok düşkün olduğunu dile getiren Suna, arkadaşlarıyla okey ya da tavla oynadığında Cabbar'ın bu sırada kendisiyle ilgilenilmediği için taşları veya pulları dağıttığını dile getirdi.Cabbar'ın kendisine "Baba" diye seslendiğini dile getiren Suna, "Ben de onu evladım yerine koyuyorum. Yıllardır beraberiz. Bazı insanlar bana 'Kuşçu, papağancı' diyor. Onların ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor. Cabbar benim arkadaşım, yoldaşım. Geziyoruz onunla güzel zaman geçiriyoruz." dedi.



"Nişanlım yerine 'Cabbar'ı tercih ettim"

Birkaç defa evlenmek istediğini ve nişanlandığını belirten Suna, "Her seferinde nişanlı olduğum kızlar Cabbar'ı evde istemedi. Nişanlım yerine Cabbar'ı tercih ettim ve bu nedenle evlenemedim. İkimizin arasındaki bağ, baba ve oğul ya da çok yakın iki dost gibi. O nedenle evlenirken Cabbar'ı düşünmek zorundayım." diye konuştu.



Suna, Cabbar'ın zaman zaman kıskanç hareketler yapabildiğini, özellikle başka bir kuşla ilgilenirse kendisini ısırdığını dile getirdi. Tatile gittiğinde Cabbar'ın kendisine küstüğünü belirten Suna, "Birkaç gün suratını çeviriyor. Onların da hisleri var. Hayvan deyip geçmemek gerekiyor. Sonra gönlünü alıyorum ve yavaş yavaş bana ısınıyor. Beni en fazla 'Kuş beyinli' sözü kızdırıyor. Cabbar çoğu insandan daha vefalı ve akıllı bir dost." dedi.Ömrünün sonuna kadar Cabbar'a bakacağını dile getiren Suna, kuşun daha önce bazı reklam filmleri ve dizilerde de kullanıldığını söyledi. Cabbar'ın maddi bir karşılığı olmadığını ifade eden Suna, "Cabbar'ın ölümünü de düşünmek istemiyorum. En yakın akrabamı kaybetmiş gibi üzüleceğim." diye konuştu.



Suna, Cabbar için daha önce satın aldığı dişi papağanın da bir süre önce hastalık nedeniyle öldüğünü kaydetti.