"Papua'da İslam ve Toplum" söyleşisi

İSTANBUL (AA) - Endonezya'nın ada şehri Papua'nın kanaat önderi El Fatih Kaafah Nusantara Vakfı Başkanı Muhammed Fazlan Rabbani Garamatan, nüfusunun yüzde 30'u Müslüman olan Papua'daki 220 kabilenin, İslam dinini seçmesine nasıl vesile olduğunu anlattı.

Endonezya İnsani Yardım Derneği (ACT Foundation) ve Ensar Vakfı tarafından düzenlenen "Papua’da İslam ve Toplum" konulu söyleşi, Süleymaniye'deki Ensar Vakfı Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Garamatan, ada halkına İslamiyeti tebliğ sürecine değindi.

Adadaki 220 kabilenin İslamiyet'e girmesine vesile olduğunu dile getiren Garamatan, ilk davet çalışmasının 1980’lerde Makassar’dan döndükten sonra başladığını belirtti.

Papua'da ilk dinin İslamiyet olduğunu aktaran Garataman, Açe’deki Samudera Pasai Kralı Sultan Malikul Saleh tarafından gönderilen davetçi heyetin vesilesiyle 1214 yılında İslamiyet'in bölgeye girdiğini söyledi.

Muhammed Fadhlan Rabbani Garamatan, Hristiyanlığın ise bu bölgeye Tidore Sultan tarafından gönderilen Otto ve Geysler adlı iki papaz aracılığıyla girdiğini ifade etti.

Geçmişte İslam coğrafyası olan bu bölgenin, günümüzde ise Hristiyanlık ve kabile savaşlarıyla anıldığını belirten Garamatan, "Adanın orijinal ismi Nuu Waardır. Papua ismi, Portekizlilerin Tidore dilinde 'uzakta olan büyük kardeş' anlamına gelen 'Papaua' kelimesini yanlış bir şekilde telaffuz etmeleriyle ortaya çıktı." dedi.

Garamatan, bölgede yaşayan insanları 1982 yılından beri İslam dinine davet ettiğini belirterek, İslamiyet'e davet ettiği ilk kişinin de Papua’da, İslama karşı olan Papaz Alfonso olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2,5 ay boyunca İslamiyet çağrısında bulunduğu Papaz Alfonso ve ailesinin Müslüman olduğunu aktaran Garamatan, onların da farklı şehirlerde İslamiyet'i yayma çalışmalarına destek verdiğini belirtti.

Bu çalışmaları nedeniyle 3 kez hapis cezasına çarptırıldığını kaydeden Garamatan, cezası bittikten sonra adaya döndüğünde, çalışmaları nedeniyle kimsenin kendisine engel olmadığını, çünkü nüfusun büyük bir bölümünün İslamiyet'i kabul ettiğini anlattı.

Garamatan, İslamiyet'i yaymak için adanın bir bölgesine yaptığı ziyaret sırasında yüzyıllar öncesine dayanan insan manzarasıyla karşılaştığını dile getirerek, "Buradaki insanların üzerinde giysiler yoktu. Neden giyinmediklerini, yıkanmadıkları sorduğumda sömürgecilerin, kendilerinin giyinmelerini istemediğini söylediler. Buradan sömürgecilerin, yerel halkı turizm malzemesine nasıl dönüştürdüklerini anladım." diye konuştu.

Ada halkına İslamiyet ile birlikte nasıl giyinmeleri, yıkanmaları gerektiğini de anlattıklarını belirten Garamatan, İslamiyet'in insanların yaşantısını nasıl değiştirdiğini de gözlemlediklerini ifade etti.

Garamatan, günümüzde nüfusu 5,7 milyon olan Papua'nın resmi istatistiklere göre nüfusunun yüzde 30'unun Müslüman olduğunu sözlerine ekledi.



