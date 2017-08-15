Para dolu çantayı karakola teslim eden kişiye iş müjdesi

YALOVA (AA) - Yalova'da, durakta bulduğu ve içinde 20 bin lira olan çantayı jandarma aracılığıyla sahibine ulaştıran, 3 aydır işsiz iki çocuk babası kişi, belediyede işe başlayacak.

Kirazlı Sanayi Sitesi durağında minibüs beklerken bulduğu ve içinde 20 bin lira olan el çantasını, sahibi Kenan İnce'ye iletilmek üzere jandarma karakoluna götüren Abdülmelik Gül (32), davet üzerine Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette, davranışından ötürü Gül'e altın hediye eden Salman, ayrıca en kısa zamanda belediyede işe başlayacağı müjdesini verdi.

Salman, Gül'ün örnek hareketini karşılıksız bırakmamak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kardeşimiz sadece Yalova’ya değil, Türkiye, dünyaya örnek olacak bir insanlık dersi verdi. 3 aydır işsiz, ev kirası ödüyor. Allah bağışlasın iki evladı var. Bulduğu parayı hiç gözünü kırpmadan gidiyor, sahibine teslim ediyor. Günümüz dünyasında artık bu tip davranışlar erdem oldu. Böyle erdemli, onurlu davranışta bulunduğu için insanlık adına, kendi adıma, Yalova adına teşekkür ediyorum. Abdülmelik Gül en kısa zamanda da Yalova Belediyesinde işe başlayacak. Artık tekrar bir işi var. En azından doğruluğun, dürüstlüğün de bir karşılığı olduğunu bu kardeşim kanalıyla insanlığa, halkımıza, Yalovalı hemşehrilerimize göstermiş olacağım.''

Abdülmelik Gül de iş müjdesi üzerine Başkan Salman'a teşekkür etti.

Yaşanan gelişmeden büyük mutluluk duyduğunu belirten Gül, "Allah kendisinden razı olsun. Belediyeden aradılar. Başkanım davet etti ben de davetine icabet ettim. Kendisi hediye takdim etti. Sayın Başkan, belediyede iş vereceğini söyledi, mutluyum." ifadelerini kullandı.



