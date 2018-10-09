"Para ninemde de olsa, o da iş yapar" - İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkedeki ekonomik sıkıntılara rağmen yetkililerin iş üretmesi gerektiğini belirterek "Para ninemde de olsa, o da iş yapar" dedi

09 Ekim 2018 Salı 15:09