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'Para ödemeden 550 bin liralık hissedar olmuş'

Kırklareli'de, kapatılan FETÖ'nün öğrenci yurdunun hissedarı Öksüzoğlu, para ödemeden, yurdun 550 bin liralık hissedarı olduğunu söyledi.

'Para ödemeden 550 bin liralık hissedar olmuş'

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "esnaf ve iş adamı" yapılanmasına yönelik soruşturma sonunda haklarında dava açılan 1'i firari 30'u tutuklu 49 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan salonda Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmaya, sözde "il imamı", "il ağabeyi" ve "il ablası" olduğu iddia edilenlerin de arasında bulunduğu 30 tutuklu sanık getirildi.

Duruşmada savunma yapan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan FETÖ'nün öğrenci yurdunun hissedarı Cengiz Öksüzoğlu, hakkındaki suçlamaları reddetti.

İş adamı olduğu için "FETÖ ile irtibatlı olduğunu daha sonra öğrendiği" Kırklareli İş Adamları Derneği'ne üyeliğinin de bulunduğunu iddia eden Öksüzoğlu, ''Derneğin örgüt ile bağının olduğunu bilseydim üye olmazdım.'' dedi.

KHK ile kapatılan öğrenci yurdunda kantin işlettiğini anlatan Öksüzoğlu, ''Ben öğrenci yurdunda kantin işletiyordum. Kantin kirasına zam yapılarak bana yurdun hissedarı olmam için teklif geldi. Ben para ödemeden, yurdun 550 bin liralık hissedarı oldum. Bu kağıt üzerinde bir hissedarlıktı. Para transferlerinden hiç haberim yok.'' iddiasında bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı Vahdet Yeltepe'nin ''Sen para vermeden, 550 bin liralık hisse vermişler, hiç şüphelenmedin mi?'' sorusuna, Öksüzoğlu, ''Ben burada çıkarımı düşünerek hissedar oldum ve hiç de şüphelenmedim.'' yanıtını verdi.

Muhabir: Özgün Tiran, Ufuk Ertop

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