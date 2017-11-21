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"Paralelci subaylar darbe yapıyor, haberin olsun"

- Erzincan'da, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldıkları iddia edilen eski Tuğgeneral Gönültaş'ın da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 44 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında tanıklar dinlendi - Tanık Astsubay İ.B: - "Tugayda görev aldıktan sonra ilerleyen saatlerde arkadaşım cep telefonuma 'paralelci subaylar darbe yapıyor, haberin olsun" mesajı gönderdi. Gelen mesajın ardından askerlerime bu şerefsizler ve hainlerle işimizin olmadığını ve verilen emirlerin hukuksuz, kanuna aykırı emirler olduğunu anlattım. Şerefimizle ve onurumuzla bu emirlere direneceğimizi belirterek, kim emir verirse versin dışarıya çıkmayacağımızı söyledim"

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