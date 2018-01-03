Paralimpik tekvandocudan kısa sürede büyük başarı





BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesinde yaşayan milli sporcu Nurcihan Ekinci, geçen yıl tanıştığı para-tekvandoda Türkiye şampiyonu, Avrupa ikincisi ve dünya beşincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Hizan ilçesinde 1994 yılında damdan düşmesi sonucu sol kolunu kaybeden Nurcihan Ekinci, yaşadığı sıkıntılara rağmen gösterdiği azim ve başarıyla örnek oluyor.

Tekvando Milli Takımı Antrenörü Sezer Köksal yönetiminde Tatvan Spor Salonu'nda günde çift antrenman yaparak organizasyonlara hazırlanan Nurcihan Ekinci, para-tekvandoda kısa sürede önemli başarılar kazandı. Nurcihan, son olarak Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

Nurcihan Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl başladığı para-tekvandoda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile antrenör Köksal'ın kendisine her türlü desteği verdiğini söyledi.

Geçen yıl düzenlenen organizasyonlarda, antrenmanlarda harcadığı emeğin karşılığını aldığını anlatan 30 yaşındaki sporcu, "Geçen yıl 7 Ağustos'ta Ankara'da Türkiye Para-Tekvando Şampiyonası'nda birinci, 26 Ekim'de Londra'daki Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nda beşinci ve 7 Aralık'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Avrupa Para-Tekvando Şampiyonası'nda ikinci oldum. Gösterdiğim azim ve verilen emeğin sonucunda başarı elde ettim. Paralimpik oyunlarına gidebilmem için belli bir puana ulaşmam gerekiyor. Bunun için de yurt dışındaki puan toplama maçlarına katılmam lazım." dedi.





- "Spor, hayatımı değiştirdi"





Sporun kendisine başarı ve öz güven kazandırdığını aktaran Nurcihan Ekinci, şunları kaydetti:

"Buralara gelmek kolay olmadı. Engeli olmayan insanlar yürüyor, biz koşuyoruz. Onlar koşuyor, biz depar atıyoruz. Kendi hayatımı böyle tarif edebilirim. Sürekli koşmak ve depar atmak zorunda kaldım. Herkes gıptayla bakıyor. Zorlukları var ama üstesinden gelebileceğime inandım. Spor, hayatımı değiştirdi. Spor her şeyden önce insanlara muhteşem bir öz güven veriyor, insanların toplumdaki yerini değiştiriyor, bir kimlik ediniyorsunuz ve çok farklı bir objektif yakalıyorsunuz. Yani bakış açım değişti. Ailem spor yapmama karşıydı. Onların bakış açısını değiştirdim ve şu an hepsi destekçim. Arkadaşlarıma da sporu tavsiye ediyorum. Muhakkak herkesin tutunacak bir umudu ve dalı vardır."

Spora başladıktan sonra protez takmayı bıraktığını, bu şekilde daha rahat ettiğini ifade eden Nurcihan Ekinci, "Proteze çok da ihtiyacım yokmuş. İnsanların bakış açısı, ne düşündüğü veya acıyacak duygu ve düşüncelerle bakması çok da umurumda değilmiş. Onun farkına vardım. Bu nedenle protezim yaklaşık 5 aydır medikalde ve ölçü vermemi bekliyorlar. Artık çok kullanır mıyım bilmiyorum." diye konuştu.





- Köksal: "İlk kez böyle azimli bir sporcu gördüm"





Antrenör Sezer Köksal ise Nurcihan Ekinci'nin tekvando yapmak amacıyla yaklaşık bir yıl önce kendisine başvurduğunu anlattı.

Spora başladığında 52 kilo olan Nurcihan Ekinci'ye organizasyonlara katılması için 6 kilo aldırdıklarını belirten Köksal, şu ifadeleri kullandı:

"Sporcumuz ilk geldiğinde sıkıntı yaşadık. Yaptığımız tekniklerde denge çok önemli. Engelden dolayı denge problemi yaşadık. Kuvvet olarak çok çalıştık. Aylık, haftalık ve yıllık programlarımızı yaptık. İlk önce koşudan başladık. Haftanın 5 günü koşuyla devam ettik. Yoğun bir tempomuz oldu. Bizim için önemli olan Türkiye'de bir dereceydi. Ancak şükürler olsun beklediğimizin katbekat üzerine çıktık. Sporcumuz katıldığı yarışmalarda derece aldı. Bu, büyük bir başarı. Nurcihan çok farklı ve bu kadar azimli olacağını tahmin etmiyordum. İlk kez böyle azimli bir sporcu gördüm."