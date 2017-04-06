Parfüm çalan kişiyi dükkan sahibi yakalattı

SAMSUN (AA) - Samsun'da bir kozmetik mağazası sahibi, iş yerinden parfüm çalan kişiyi takip ederek polisin yakalamasını sağladı.

İddiaya göre, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde iş yeri bulunan Meltem Selbes, farklı günlerde gelerek iki parfüm alan Ömer K'nin (23) para ödemeden çıktığını fark etti. Üçüncü kez mağazaya gelen Ömer K, parfüm aldıktan sonra yine ödeme yapmadan iş yerinden ayrıldı.

Şüpheliyi takip eden Selbes, polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

İş yerinden parfüm çaldığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



