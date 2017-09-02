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Parion Antik Kenti'nde "kertenkele" mücadelesi

- Parion Antik Kenti Arazi Restorasyon Sorumlusu Karahan: - "Kertenkele incir tohumlarını yediğinde, daha sonra mermerlerin arasına girip dışkısını bıraktığında bir tohum da bırakmış olabiliyor. Eğer tohum bırakmışsa rüzgarın getirdiği toprak ve tozlar nedeniyle orada filizlenme oluyor. İncir ağacı filizlenmeye başlayıp büyüyor. Bu da yapıya olabildiğince zarar veriyor. Geri dönüşümü olmayan çatlaklar, kırıklara sebep oluyor" - "Biz buradaki çalışmamızda derz, bordür uygulamalarıyla kertenkelelerin, böceklerin girdiği bütün yerleri kapatıyoruz"

Parion Antik Kenti'nde

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyü yakınında yer alan Helenistik dönemin önemli antik liman kenti Parion'da, 15 kişilik restorasyon ekibi, antik kentte tarihi dokuya zarar verdiği gerekçesiyle kertenkelelere karşı derz ve bordür uygulamalı önlem almaya başladı.

Parion Antik Kenti Arazi Restorasyon Sorumlusu Zafer Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 kazı dönemi çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Çalışmalara "Odeion" bölümünde devam ettiklerini anlatan Karahan, şöyle konuştu:

"Basamakların en üstünde bir tane incir ağacı var. Örneğin, kertenkele incir tohumlarını yediğinde, daha sonra mermerlerin arasına girip, dışkısını bıraktığında bir tohum da bırakmış olabiliyor. Eğer tohum bırakmışsa rüzgarın getirdiği toprak ve tozlar nedeniyle orada filizlenme oluyor. İncir ağacı filizlenmeye başlayıp büyüyor. Bu da yapıya olabildiğince zarar veriyor. Geri dönüşümü olmayan çatlaklar, kırıklara sebep oluyor. Biz buradaki çalışmamızda derz, bordür uygulamalarıyla kertenkelelerin, böceklerin girdiği bütün yerleri kapatıyoruz. Filizlenmeyi durduruyoruz. En büyük düşmanımız kertenkele. Kertenkele büyük bir antik kenti yok edebilir."

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Anahtar Kelimeler:
Antik KentçanakkaleKertenkeleParion
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