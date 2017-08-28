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Paris Belediye Başkanı'na tehdit

- Hidalgo, çevre kirliliği önlemlerinden dolayı dizel lobilerinden tehdit aldığını açıkladı

Paris Belediye Başkanı'na tehdit

PARİS (AA) - Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, çevre kirliliği önlemleri dolayısıyla bazı dizel lobilerinin kendisini "seçimlerde kaybedeceğini" söyleyerek tehdit ettiğini açıkladı.

Hidalgo, Franceinfo televizyon kanalında yaptığı açıklamada, geçen yıl Meksika'da yapılan C40 belediye başkanları zirvesinde 2025'e kadar dizel araçları Paris'te yasaklama taahhüdünde bulunduklarını anımsatarak, "Çevre kirliliği öldürüyor bunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aldığı önlemler ve taahhütleri dolayısıyla tehdit edildiğini belirten Hidalgo, "Otomotiv, dizel lobileri beni tehdit etmek için ofisime geldiler. Bana, 'Eğer bu çevre kirliliği politikanızı sonlandırmazsanız, seçimlerde kaybedeceksiniz.' dediler." diye konuştu.

Hidalgo, çevre kirliliği politikaları konusunda esneklik göstermeyeceğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde kanserden ölümlerin en önemli sebebinin hava kirliliği olduğunu uyarısında bulunmuştu. Dizel araçların yaydığı azot oksit gazlarının, insan sağlığı açısından tehlikeli olduğu belirtiliyor.

Paris'te hava kirliliği oranının arttığı dönemlerde, şehirde tek ve çift plaka uygulamasına gidilmek zorunda kalınıyor.

Paris, çevre kirliliği konusunda önemli taahhütlerde bulunulan ve katılan ülkelerin hemen hemen tamamının altına imza attığı Paris İklim Değişikliği Antlaşması'na da ev sahipliği yapmıştı.


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