Paris Büyükelçisi Musa Fransız parlamenterlerle buluştu

PARİS (AA) - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Dr. İsmail Hakkı Musa, Fransa Ulusal Meclisi Fransa-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Stephane Teste ve grup üyeleriyle bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ulusal Meclisteki çalışma kahvaltısındaki görüşmede, Büyükelçi Musa, Türkiye’deki 15 Temmuz hain darbe girişimi, OHAL tedbirleri ve bunların gözden geçirilmesine yönelik mekanizmaları muhataplarına anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki yakın diyaloğun iki ülke arasındaki ilişkiler üzerinde olumlu etkisini dile getiren Musa, parlamentolar arası temaslar ve iş birliğinin ikili ilişkilerin önemli veçhelerinden birini teşkil ettiğini vurguladı.

Türkiye-Fransa ilişkilerinin çeşitli boyutlarına da değinilen görüşmede, Büyükelçi Musa ekonomi, ticaret, telekomünikasyon, nükleer enerji, savunma sanayi gibi alanlardaki iş birliği projeleri hakkında Fransız milletvekillilerine bilgi vererek, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Fransa’daki Türk toplumuna dair konuların da ele alındığı görüşmede, Musa, Türkiye'nin Frans'daki Türk toplumunun Fransız toplumsal hayatına entegrasyonu ve siyasi hayatına aktif katılımına verdiği önemi dile getirdi.

Bölgesel konuların da kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede Büyükelçi Musa, Fransız milletvekillilerinden gelen sorular çerçevesinde Türkiye'nin, Suriye ve Irak politikası, İran ile ilişkileri, AB’ye üyelik perspektifi, Türkiye-AB göç mutabakatı, Türkiye'de ağırlanan Suriyeli sığınmacılar ve Türkiye'nin terörle mücadele çabaları hakkında kapsamlı bilgilendirmede bulundu.