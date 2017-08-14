Paris Büyükelçisi Musa'dan, Strazburg DİTİB'e ziyaret

PARİS (AA) - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Strazburg'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nde (DİTİB) incelemelerde bulundu.

DİTİB yerleşkesinde yer alan Yunus Emre Lisesi ve Diyanet Akademi Merkezi'ni gezen Musa, Strazburg Din Hizmetleri Ataşesi Fevzi Hamurcu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Musa, öğrencilerin derslerine de girerek bir müddet onlarla görüşmelerde bulundu.

Bölge için önemli bir dini eğitim merkezi olan Strazburg Diyanet Akademi Merkezi, daha önce üç yıldızlı bir otel iken Diyanet İşleri Başkanlığının katkılarıyla Strazburg DİTİB’e kazandırılan binada hizmet veriyor.

Fransa ve Fransa’ya komşu diğer ataşeliklerin bünyesinde faaliyet gösteren dernek yöneticileri, kadın birlikleri ve gençlik birlikleri yöneticileri ile din görevlileri Strazburg Diyanet Akademi Merkezi'nde eğitim ve bilgilendirme seminerlerine katılabiliyor.