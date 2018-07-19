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Paris Hilton, Limak Cyprus’ta vereceği partiyi 1 hafta erteledi

- Ünlü moda ikonu Paris Hilton, Avrupa turnesi kapsamında Limak Cyprus Deluxe Hotel’de 28 Temmuz’da vereceği partiyi ABD’de kanserle mücadele eden ve Hilton Ailesi’nin bağışçısı olduğu bir kurumun yardım gecesine katılabilmek için 4 Ağustos tarihine erteledi

Paris Hilton, Limak Cyprus’ta vereceği partiyi 1 hafta erteledi

İSTANBUL (AA) - Ünlü moda ikonu Paris Hilton, Avrupa turnesi kapsamında Limak Cyprus Deluxe Hotel’de 28 Temmuz’da vereceği partiyi ABD’de kanserle mücadele eden ve Hilton Ailesi’nin bağışçısı olduğu bir kurumun yardım gecesine katılabilmek için 4 Ağustos tarihine erteledi.

Limak'tan yapılan açıklamaya göre, Paris Hilton’un Platinum Rush European 2018 turnesi kapsamında DJ’lik performansı sergilediği İbiza, Bükreş ve Marbella’nın ardından KKTC’nin Bafra bölgesinde bulunan Limak Cyprus Deluxe Hotel’de 28 Temmuz'da vereceği parti 4 Ağustos Cumartesi gününe alındı.

Hilton Ailesi, ABD’de kanser ve diyabete karşı araştırmalar yapan özel bir tıp merkezi olan City of Hope’un uzun yıllardır en önemli bağışçılarından birisi durumunda bulunuyor. Bu yıl yardım için düzenlenecek gecede de Hilton Ailesi katılacak. Paris Hilton da annesinin talebi üzerine Kuzey Kıbrıs’taki programını 1 hafta erteleyerek bu geceye katılacağı bilgisini verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Turizm Grubu Koordinatörü Kaan Kavaloğlu, “Sayın Hilton daha önce programında olmamasına rağmen annesinin talebiyle böyle bir yardım gecesine katılacağı bilgisini bize verdi ve gecikme nedeniyle özür diledi. Kıbrıs’taki otelde erteleme nedeniyle misafirlerimizin mağdur olmaması için gerekli önlemleri aldık. Paris Hilton’u 4 Ağustos’ta KKTC’de ağırlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Limak CyprusParis Hilton
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