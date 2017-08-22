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Paris son 10 yılın turist rekorunu kırdı

- Yılın ilk yarısında 16 milyon turist ağırlayan Paris son 10 yılın rekorunu kırdı

Paris son 10 yılın turist rekorunu kırdı

PARİS (AA) - Paris'e bu yılın ilk yarısında son 10 yılın en çok turistik ziyareti gerçekleşti.

Paris Bölgesel Turizm Komitesi tarafından yayımlanan verilere göre, Paris'i ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 milyon arttı.

Yılın ilk yarısında Paris'i 16 milyon turistin ziyaret ettiği, bunun da aynı dönemler baz alındığında son 10 yılın en çok turistik ziyareti olduğu ifade edildi.

Paris'e gelen turistlerin milliyetleri dikkate alındığında ise 1,14 milyonla en çok ABD'lilerin Paris'i ziyaret ettiği kaydedildi.

Paris'te 7 Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine düzenlenen terör saldırısıyla başlayan ve Kasım 2015 ayında yoğunlaşan saldırılar sürecinde önemli oranda turist kaybı yaşanmıştı.

Fransa Turizm Bakanlığı geçen ay yaptığı açıklamada, yıl sonunda Fransa'ya gelen turist sayısının 89 milyona ulaşarak rekor kırmasının beklendiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FransaParisRekorTuristTurizm
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