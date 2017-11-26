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Paris'te 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

PARİS (AA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda kutlandı.Etkinliğe, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Yunus Emre Enstitüsü Paris Müdürü...

Paris'te 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

PARİS (AA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda kutlandı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Yunus Emre Enstitüsü Paris Müdürü Ahmet Bakçan ve diplomatik temsilcilerin yanı sıra Fransa'da görev yapan Türk öğretmenler ve birçok derneğin temsilcisi katıldı.

Büyükelçi Musa, burada yaptığı konuşmada, Fransa'da eğitim konusunun en önemli meseleleri olduğunu vurgulayarak, bu konuda öğretmenlere sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Kendisine düşen görevi yerine getirmek için elinden geleni yapmaya çalıştığını belirten Musa, eğitim alanında belli ölçüde mesafe katedildiğini ve bu konuda sivil toplum kuruluşlarına da sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Musa, yaklaşık 700 bin Türk vatandaşın yaşadığı Fransa'da ilk ve ortaokul ile lise seviyesinde 100 bin öğrencinin olduğunu, bu sayının yüzde 19'una Türkçe dersi verildiğine dikkati çekerek, bunun yetersiz olduğunu ve çalışmalar yapılması gerektiğine işaret etti.

Öğretmenlerin sahada bazı zorluklarla karşılaştığını ifade eden Musa, öğretmenlerin özellikle Ermeni meselesiyle ilgili dikkatli olmaları gerektiğini anlattı. Musa, Ermeni iddialarına ilişkin resmi kanallardan bazı mesafeler katedildiğini ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Başkonsolos Tantekin de Fransa'da görev yapan öğretmenlerin Türk kültürünü öğretmek gibi ağır misyonları olduğunu kaydetti.

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