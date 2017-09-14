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Paris'te 97 yaşındaki kadını kandırıp 10 külçe altınını çaldılar

- Kendilerine polis süsü veren hırsızlar yaklaşık 800 bin avro değerindeki altını alarak kaçtı

Paris'te 97 yaşındaki kadını kandırıp 10 külçe altınını çaldılar

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te kendilerini polis olarak tanıtan hırsızlar, 97 yaşındaki bir kadını kandırarak yaklaşık 800 bin avro değerindeki altınlarını alarak kaçtı.

RTL radyo kanalının haberine göre, dün öğleden sonra iki hırsız Paris'in 16. bölgesinde yaşayan 97 yaşındaki bir kadının evine gelerek polis olduklarını ve hırsızlık olayı üzerinde çalıştıklarını söylediler.

Bölgedeki Societe Generale bankasının müdürünün bu hırsızlık şebekesinin içinde yer aldığını anlatan hırsızlar, kadına bu bankada kasası olup olmadığını sordu.

Kadının bankada kasası olduğunu söylemesi üzerine hırsızlar, bankaya gidip kasayı beraber kontrol etmeleri gerektiğini belirttiler.

Bankaya giden ve bankadaki yaklaşık 800 bin avro değerindeki 10 külçe altını güvenli bir yere götürmek bahanesiyle yaşlı kadınla dışarı çıkaran hırsızlar, altınları alıp kaçtı.


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Anahtar Kelimeler:
AltınBankaHIRSIZLIKKülçeParisPolis
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