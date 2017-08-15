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Paris'te arabasıyla pizzacıya girdi: 1 ölü, 12 yaralı

Paris'te bir sürücü arabasıyla pizza restoranına girerek 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Paris'te arabasıyla pizzacıya girdi: 1 ölü, 12 yaralı

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henry Brandet, BFM televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bir sürücünün, aracıyla Paris'in banliyölerinden Seine-et-Marne bölgesinde bulunan bir pizza dükkanına girdiğini bildirdi.

Brandet, olayda 13 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğünü, 4 kişinin ağır, 8 kişinin hafif yaralandığını kaydetti.

Basına yaptığı açıklamalarda Brandet, Paris'in banliyölerinden Seine-et-Marne bölgesinde bulunan bir pizza dükkanına giren aracın fren izi bulunmadığını ve olaydan sonra yakalanan sürücünün kaçmaya çalışmadığını ifade etti.

Olayın bilinçli yapıldığını düşündüğünü dile getiren Brandet, ancak saldırganın polis ve istihbarat birimlerince daha önce bilinmediğini ve takip edilmediğini söyledi.

Brandet, saldırganın bir hafta önce intihar girişiminde bulunduğunun belirlendiğini de belirtti.

Aracı kullanan kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

"Terör eyleme olduğu yönünde delil yok"

Yetkililer, sürücünün bilinçli olarak aracını insanların üzerine sürdüğünü ancak bunun bir terör eylemi olduğu yönünde herhangi delil bulunmadığını söyledi.

Muhabir: Murat Ünlü

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