Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma tatil mevsim
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Paris'te arabasıyla pizzacıya girdi

- Olayda bir çocuk öldü, 12 kişi yaralandı

Paris'te arabasıyla pizzacıya girdi

PARİS (AA) - Paris'te bir sürücü arabasıyla pizza restoranına girerek 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henry Brandet, BFM televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bir sürücünün, aracıyla Paris'in banliyölerinden Seine-et-Marne bölgesinde bulunan bir pizza dükkanına girdiğini bildirdi.

Brandet, olayda 13 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğünü, 4 kişinin ağır, 8 kişinin hafif yaralandığını kaydetti.

Aracı kullanan kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yetkililer, sürücünün bilinçli olarak aracını insanların üzerine sürdüğünü ancak bunun bir terör eylemi olduğu yönünde herhangi delil bulunmadığını söyledi.

Olağanüstü hal uygulanan Fransa'da yakın zamanda araçlı saldırılar yaşanmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AraçFransaölüParisPizzacı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5