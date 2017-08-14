Paris'te arabasıyla pizzacıya girdi

PARİS (AA) - Paris'te bir sürücü arabasıyla pizza restoranına girerek 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henry Brandet, BFM televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bir sürücünün, aracıyla Paris'in banliyölerinden Seine-et-Marne bölgesinde bulunan bir pizza dükkanına girdiğini bildirdi.

Brandet, olayda 13 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğünü, 4 kişinin ağır, 8 kişinin hafif yaralandığını kaydetti.

Aracı kullanan kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yetkililer, sürücünün bilinçli olarak aracını insanların üzerine sürdüğünü ancak bunun bir terör eylemi olduğu yönünde herhangi delil bulunmadığını söyledi.

Olağanüstü hal uygulanan Fransa'da yakın zamanda araçlı saldırılar yaşanmıştı.