Paris'te bir askere bıçaklı saldırı

PARİS (AA) - Paris'te Charlie Hebdo saldırısının ardından başlatılan Sentinelle (Nöbetçi) operasyonunda görev yapan bir askere bıçaklı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, saldırganın, Chatelet bölgesindeki metro istasyonunda görev yapan askere elindeki bıçakla arkadan saldırdığı, askerin saldırganı etkisiz hale getirdiği açıklandı.

Yerel saatle sabah 6.30 sularında gerçekleşen saldırıda yaralanan olmadığı da vurgulandı.

Europe 1 radyosuna açıklama yapan Savunma Bakanı Florence Parly, Sentinelle operasyonunda görev yapan askerlere yönelik saldırılardaki artışa işaret ederek, operasyonun yapılış şekliyle ilgili bazı düzenlemeler gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisiyle başlayan saldırıların ardından faaliyete geçirilen Sentinelle operasyonunda görev yapan askerlere yönelik saldırının sayısı bugünkü ile 7'ye çıktı.

Paris'in bir banliyösünde ağustos ayında arabayla gerçekleştirilen saldırıda ikisi ağır, toplam altı asker yaralanmıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından, Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, halen devam eden Olağanüstü hal altında Sentinelle operasyonunda görev yapan askerlerin sayısı da giderek artırılmıştı.



