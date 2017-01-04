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Paris'te düzenlenmesi planlanan uluslararası barış konferansı

- İsrail Başbakanı Netanyahu: - "Paris konferansı faydasızdır"

Paris'te düzenlenmesi planlanan uluslararası barış konferansı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Filistin sorununa yönelik Fransa'da yapılması planlanan uluslararası barış konferansını "faydasız" olarak nitelendirdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Aviv kentinde büyükelçilerin katılımıyla bir konferans gerçekleştirildi.

Konferansta konuşan Netanyahu, "Paris konferansı faydasızdır. Öte yandan konferansta alınacak kararların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) yeni bir karara dönüştürülmesi yönünde çabaların olacağına yönelik göstergeler bulunuyor. Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız başlıca çabamız, BMGK'da başka bir kararın çıkmasını ve Ortadoğu Dörtlüsü (BM, AB, ABD ve Rusya) tarafından karar alınmasını engellemektir." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 15 Ocak'ta yaklaşık 70 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm için barış konferansı yapılması planlanıyor.

İsrail, daha önce bu konferansa katılmayacağını duyurmuştu.

İsrail'in, işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren karar, 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin NetanyahuFilistinFransaIsrail
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