Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Paris'te ele geçirilen patlayıcı malzemeleri

- Olayla ilgili üçüncü bir kişi gözaltına alındı - Fransa İçişleri Bakanı Collomb: - "Terörizm bağlantıları olduğunu görüyoruz"

Paris'te ele geçirilen patlayıcı malzemeleri

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Villejuif'de, bir miktar patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunması olayına ilişkin üçüncü bir kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Paris Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Villejuif'de bir apartman dairesinde "TATP" olarak bilinen 100 gram aseton peroksit patlayıcı, gaz silindirleri ve elektrik kabloları ele geçirilmesi olayına ilişkin, bugün sabah saatlerinde bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb da Francetvinfo televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Şüpheliler bankaları havaya uçurmayı planladıklarına ilişkin konuşma yapıyorlar. Terörizm bağlantıları olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Collomb, şüphelilerin Suriye ile telefon görüşmelerinin de tespit edildiğini kaydetti.

Apartman dairesindeki malzemeler binada çalışma yapan bir tesisatçının ihbarı ile bulunmuştu.

Fransa'da Kasım 2015'te 130 kişinin öldüğü terör saldırılarının ardından ilan edilen Olağanüstü hal kararı sürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FransaFransa Içişleri Bakanı Gerard CollombGözaltıSuriyeTerörizmVillejuif
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5