Paris'te ele geçirilen patlayıcı malzemeleri

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Villejuif'de, bir miktar patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunması olayına ilişkin üçüncü bir kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Paris Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Villejuif'de bir apartman dairesinde "TATP" olarak bilinen 100 gram aseton peroksit patlayıcı, gaz silindirleri ve elektrik kabloları ele geçirilmesi olayına ilişkin, bugün sabah saatlerinde bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb da Francetvinfo televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Şüpheliler bankaları havaya uçurmayı planladıklarına ilişkin konuşma yapıyorlar. Terörizm bağlantıları olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Collomb, şüphelilerin Suriye ile telefon görüşmelerinin de tespit edildiğini kaydetti.

Apartman dairesindeki malzemeler binada çalışma yapan bir tesisatçının ihbarı ile bulunmuştu.

Fransa'da Kasım 2015'te 130 kişinin öldüğü terör saldırılarının ardından ilan edilen Olağanüstü hal kararı sürüyor.