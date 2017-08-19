Paris'te ev sahipleri kiralık evlerini boş gösteriyor

PARİS (AA) - Paris'te ev sahiplerinin dörtte birinin evlerini boş gösterdiği belirlendi.

Paris Şehirleşme Ajansının hazırladığı rapora göre, Paris'in merkezinde bulunan 1, 2, 3 ve 4'üncü bölgelerde boş gösterilen evlerin oranı yüzde 26 oldu.

Daha önce yüzde 20'ler düzeyinde olan bu oranın, Paris Belediyesinin ocak ayında ikinci bir eve sahip olan Parisliler için vergi oranını yükseltmesinin ardından arttığı bildirildi.

Otel konaklaması ile ev kirası fiyatlarının çok yüksek olduğu ve dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden Paris'te gelir düzeyi yüksek kişilerin ikinci bir ev satın alarak bunları kiraya verdikleri belirtiliyor.

Ev sahiplerinin evlerini kiraladıklarını beyan etmeyerek gelir vergisini kaçırdıkları tahmin ediliyor.

Paris, internet üzerinden oda ve ev kiralama şirketlerinin en çok olanak sunduğu şehirlerin başında geliyor.

Geçtiğimiz günlerde hükümet tarafından yapılan bir açıklamada bu şirketlerin çok az vergi ödedikleri ve bu konudaki vergilerle ilgili yeni düzenlemeler yapılacağı ifade edilmişti.



