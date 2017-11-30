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Paris'te G5 Sahel Zirvesi düzenlenecek

- Elysee Sarayı, Paris'te 13 Aralık'ta G5 Sahel Gücü operasyonlarını hızlandırmak amacıyla G5 Sahel Zirvesi yapılacağını duyurdu

Paris'te G5 Sahel Zirvesi düzenlenecek

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde başkent Paris'te G5 Sahel Zirvesi düzenleneceği bildirildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Paris'te 13 Aralık'ta, Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından oluşturulan G5 Sahel Gücü operasyonlarını hızlandırmak amacıyla G5 Sahel Zirvesi düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, Macron'un, zirveye, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği liderleri ile Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerini davet edeceği belirtildi.

Terörle mücadele amacıyla oluşturulan G5 Sahel Gücü, temmuzda Fransa ve uluslararası güçlerin desteğiyle oluşturulmuş ancak operasyonlar mali nedenler yüzünden başlatılamamıştı.

Göreve devam edebilmesi için gereken bütçenin yüzde 75'inin sağlanamadığı G5 Sahel Gücü'nün, 5 bine yakın askerle, terör örgütleri ve silahlı gruplara karşı savaşan Fransız gücü ve BM istikrar misyonlarına destek vermesi bekleniyor.

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