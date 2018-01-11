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Paris'te lüks otelde 5 milyon avroluk soygun

Paris'in sembol meydanlarından Vendome'daki lüks bir otelden yaklaşık 5 milyon avro değerinde takı ve mücevher çalındı.

Paris'te lüks otelde 5 milyon avroluk soygun

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'in sembol meydanlarından Vendome'daki lüks bir otelden yaklaşık 5 milyon avro değerinde takı ve mücevher çalındığı açıklandı.

Yerel basında çıkan haberlerde, dün akşam saatlerinde, Paris'in kuyumcu ve takı mağazalarıyla ünlü Vendome Meydanı'nda bulunan lüks bir oteldeki soyguna dair detaylar ortaya çıkarken çalınan takı ve mücevherin bir kısmının olay anında ele geçirildiği kaydedildi.

Le Parisien gazetesinin haberinde, üç hırsızın ellerinde bıçak, nacak ve satırlarla otele girdikleri, otelde mücevher ve takıların sergilendiği vitrinleri kırarak yaklaşık 5 milyon avro değerindeki malzemeyi çantalara yerleştirip kaçmaya çalıştıkları belirtildi.

Bu sırada çıkış kapılarının otomatik şekilde kapanması sonucu içeride kalan soyguncuların, çaldıkları takı ve mücevheri otel dışında bekleyen iki kişiye pencereden atmak suretiyle ulaştırdıkları kaydedildi.

Dışarıda bekleyen biri otomobil, diğeri ise motosikletli iki kişinin çantaları alarak uzaklaştığı, motosikletli soyguncunun kaçarken çantalardan birini düşürdüğü belirtildi.

Suçüstü yakalanan üç hırsızın yanındaki çantalara da el konulduğu bildirildi.

Polis, takıların bir kısmıyla kaçan otomobil ve motosiklet sürücülerini arıyor.

Muhabir: Ömer Aydın

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