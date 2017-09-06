Paris'te patlayıcı yapımında kullanılabilen malzemeler ele geçirildi

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Villejuif'de, patlayıcı yapımında kullanılabilen malzemeler bulundu.

Polis yetkililerinin yerel basına verdiği bilgiye göre, Villejuif'de bir apartman dairesinde bomba yapımında kullanılabilecek şekilde gaz silindirleri ve elektrik kabloları ele geçirildi.

Bomba imha ekipleri tarafından kontrol altına alınan malzemelerin binada çalışma yapan bir tesisatçının ihbarı ile bulunduğu öğrenildi.

Polis daireye girdiği zaman dairede kimsenin olmadığı, ancak biri apartman dairesinin sahibi olmak üzere iki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Fransa'da Kasım 2015'te 130 kişinin öldüğü terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü hal halen sürüyor.