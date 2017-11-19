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Paris'te polis memuru 3 kişiyi öldürdü

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'in Sarcelles banliyösünde bir polis memuru, kayınpederi ve komşuları olduğu belirtilen 3 kişiyi öldürdükten sonra kendi hayatına son verdi.Olay Paris'in kuzeyinde bulunan Sarcelles banliyösünde...

Paris'te polis memuru 3 kişiyi öldürdü

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'in Sarcelles banliyösünde bir polis memuru, kayınpederi ve komşuları olduğu belirtilen 3 kişiyi öldürdükten sonra kendi hayatına son verdi.

Olay Paris'in kuzeyinde bulunan Sarcelles banliyösünde gece yarısına doğru meydana geldi.

Le Parisien gazetesi, polis memurunun beylik silahıyla önce kayınpederi ve kayınvalidesine ateş açtığını, daha sonra ise kendisine engel olmak isteyen komşularına yöneldiğini yazdı.

Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri, evin içerisinde kayınpederin cansız bedenine rastlarken, kayınvalidenin ağır yaralı olarak bulunduğu kaydedildi. Komşulardan birinin cesedinin araç içerisinde, diğerinin ise aracın yanı başında olduğu bilgisi verildi.

Paris Emniyetinde görevli polis memurunun, daha sonra aynı evin bahçesinde yaşamına son verdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, cinayetin aile içi anlaşmazlıklar nedeniyle işlendiği ileri sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FransaParisSarcelles
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