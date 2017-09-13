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Paris'te şahinler güvercin avına çıkacak

- Güvercinlerin dışkılarıyla binalara zarar vermesini önlemeyi amaçlayan bir belediye şahin kiraladı

Paris'te şahinler güvercin avına çıkacak

PARİS (AA) - Paris'te bir belediye, güvercinlerin dışkılarıyla binalara zarar vermesini önlemek için şahin kiraladı.

Paris'in 10'uncu bölge belediyesinin kararıyla, Rue du Buisson Saint-Louis'de bulunan sosyal ev kompleksinin binalarına zarar veren güvercinleri, binalardan uzaklaştırmak için 5 şahin kiralandı.

Şahinler, bölgede ekim ayında 10 gün boyunca görev yapacak ve güvercinleri kovalayacak.

Şahinlerin güvercinleri üzerinden uçarak ve korkutarak bölgeden uzaklaştırması bekleniyor.

Bölgede güvercinlerin yoğun olarak dolaştıkları ve binalara dışkılarıyla yılda 150 bin avro zarar verdikleri bildirildi.

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