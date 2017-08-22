Paris'te sığınmacı istenmiyor

PARİS (AA) - Paris'teki bir belediye başkanı sığınmacıların bir kısmının kendi belediyesi sınırları içindeki bir spor salonuna yerleştirilmesinden şikayetçi.

Paris'in gelir düzeyi açısından zengin bölgelerinden 15'inci bölgesinin merkez sağdan belediye başkanı Philippe Goujon, Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, Porte de La Chapelle bölgesinden tahliye edilen sığınmacıların bir kısmının polis tarafından geçici olarak Paris-Descartes Üniversitesi'nin spor salonuna yerleştirilmesini eleştirdi.

Goujon, "Üçüncü defadır 15'inci bölgedeki bir spor salonu seçiliyor, bana bilgi verilmeden sığınmacı kampına dönüştürülüyor." ifadelerini kullandı.

Sığınmacıların çoğunun iltica başvurusu yapma yeterliliği bulunmadığını belirten Goujon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da eski Cumhurbaşkanı François Hollande gibi kötü bir mülteci politikası uyguladığını kaydetti.

Diğer taraftan 15'inci bölgenin bazı sakinleriyle sığınmacılar arasında yaşanan bazı sorunlar kamuoyuna yansımıştı.

Üniversitenin eğitim dönemine başlayacağı eylül ayına kadar spor salonunda kalmaları beklenen 435 sığınmacının daha sonra nereye götürüleceği bilinmiyor.

Porte de La Chapelle bölgesindeki kampta yaşayan 2 bin 376 erkek, 60 kadın ve 23 çocuk, geçtiğimiz hafta Paris ve çevresindeki 18 spor salonuna nakledilmişti.

Hükümetin Porte de La Chapelle bölgesinde kurduğu ve sadece 50 kişi kapasiteli kalıcı merkezin, sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olması dolayısıyla sığınmacılar kendi imkanları ile derme çatma çadırlarda konaklamak zorunda kalıyor.

Pek çok sivil toplum örgütü ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, hükümeti, sığınmacıların içinde yaşadığı kötü koşullar dolayısıyla eleştiriyor.