PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen çok kültürlü defilede geleneksel Türk kıyafetleri yoğun ilgili gördü.

Montfermeil Belediyesi ve Paris Kültürlerarası Folklorik Danslar Derneği (ADFI) iş birliğiyle bu yıl 12'ncisi düzenlenen defilede "şiir" teması kullanıldı. Geleneksel ve modern tasarımların sergilendiği defileye Fransa'nın ilk siyahi mankeni Esther Kamatari, moda tasarımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Defileye katılan Montfermeil Belediye Başkanı Xavier Lemoine, "Defilenin amacı farklı kültürleri bir arada tutmak ve kentimizin dünyadaki imajını yükseltmek. Son yıllarda hoş olmayan olaylar tekrar yaşansa da Fransa’da 2005’te meydana gelen banliyö olayları sonrası geçen 12 yılda kültürler arası ilişkilerde büyük ilerleme sağlandığını görüyoruz.” dedi.

Paris Konsolosu Fatma Salıcak ise "Defilede her yıl bir tema belirleniyor. Bu yılın teması şiir. Soyut bir konu seçilmiş. Bu konu çerçevesinde hazırlanan tasarımlar defilede sunuluyor. Amaç burada kültürlerarası kaynaşmayı ve farklı kültürlerin birbirini tanımasını sağlamak." diye konuştu.

Paris Kültürlerarası Folklorik Danslar Derneği (ADFI) Başkanı Neziha Türken de "Defilede Türkiye’yi tanıtmak amaçlı bir çalışmamız oldu. Geleneksel kıyafetlerimizi sergiledik. Bu defileye 12 yıldır folklor çalışması yapan öğrencilerimizle katılıyoruz. Defileye büyük moda evleri katılıyor. Bu organizasyonda Türkiye’nin de olması gerektiğini düşünerek yerel yönetimle iş birliği yaparak ülkemizi temsil ediyoruz." ifadelerini kullandı.