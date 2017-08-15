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Paris'teki arabalı saldırı

- Saldırıda ağır yaralanan beş kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı

Paris'teki arabalı saldırı

PARİS (AA) - Paris'in banliyölerinden Seine-et-Marne bölgesindeki bir pizza dükkanına dün arabayla yapılan saldırıda ağır yaralanan 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Hastane yetkililerinin verdiği bilgide, biri 3 yaşında olan 5 yaralının sağlık durumunun ağır olsa da hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.

Olaya neden olan ve saldırının hemen ardından yakalanan sürücünün ise saldırı esnasında kullandığı ilaçların etkisinde olduğu ifade edildi.

Olayda 13 yaşındaki bir kız çocuğu ölmüş, 5'i ağır, toplam 12 kişi yaralanmıştı.

Saldırganın polis ve istihbarat birimlerince daha önce bilinmediği ve takip edilmediği ancak saldırganın bir hafta önce intihar girişiminde bulunduğunun belirlendiği kaydedilmişti.

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