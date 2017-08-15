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Paris'teki araçlı saldırı

- Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Brandet, aracın fren izi bulunmadığını ve sürücünün kaçmaya çalışmadığını bildirdi

Paris'teki araçlı saldırı

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henry Brandet, Paris'te restorana girerek 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olan aracın, fren izi olmaması nedeniyle olayın bilinçli yapıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

Brandet, basına yaptığı açıklamalarda, Paris'in banliyölerinden Seine-et-Marne bölgesinde bulunan bir pizza dükkanına giren aracın fren izi bulunmadığını ve olaydan sonra yakalanan sürücünün kaçmaya çalışmadığını ifade etti.

Olayın bilinçli yapıldığını düşündüğünü dile getiren Brandet, ancak saldırganın polis ve istihbarat birimlerince daha önce bilinmediğini ve takip edilmediğini söyledi.

Brandet, saldırganın bir hafta önce intihar girişiminde bulunduğunun belirlendiğini de belirtti.

Olayda 13 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğü, 4'ü ağır, 12 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Aracı kullanan kişi olayın ardından gözaltına alınmıştı.

Olağanüstü hal uygulanan Fransa'da yakın zamanda araçlı terörist saldırılar yaşanmıştı.

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BanliyöFransaölüParisSaldırıSeine Et Marne
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