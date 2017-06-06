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Paris'teki Notre Dame kilisesi civarında saldırı meydana geldi

- Görgü tanıkları, bölgede görev yapan bir güvenlik görevlisine saldırıldığını ve silah sesleri duyulduğunu bildirdi

Paris'teki Notre Dame kilisesi civarında saldırı meydana geldi

PARİS (AA) - Paris'teki Notre Dame kilisesi civarında bir güvenlik görevlisine saldırıldığı ve olayda silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

Le Figaro gazetesinin görgü tanıklarına dayandırdığı bilgilere göre, bölgede görev yapan bir güvenlik görevlisi saldırıya uğradı.

Olayda silah seslerinin duyulduğu, saldırıya silahıyla karşılık veren bir başka güvenlik görevlisinin saldırganı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Polisin bölgeyi güvenlik gerekçesiyle tamamen kapattığı, kiliseyi ziyaret edenlerin de buradan çıkmasına izin verilmediği bildirildi.

Notre Dame kilisesi, Paris'in önemli turistik mekanları arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Notre DameParisSaldırı
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